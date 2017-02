Mauer stürzte auf Arbeiter

Ein 26 Jahre alter Arbeiter aus Villach ist am Sonntag bei Umbauarbeiten an einem Wohnhaus in Wernberg schwer verletzt worden. Eine 4,5 Meter lange Mauer stürzte um und fiel auf den Mann.

Der Arbeiter ging am Sonntagnachmittag bei der Terasse des Hauses über eine Stiege, als die 80 Zentimeter hohe Mauer über ihm umfiel. Der Mann wurde unter den Mauerteilen begraben. Er erlitt schwere Verletzungen am Rücken. Zwei Arbeitskollegen befreiten den Mann aus den Trümmern und verständigten die Rettung. Der 26-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Warum die Mauer umgestürzt ist, steht noch nicht fest. Die 450 Zentimeter lange und 80 Zentimeter hohe Mauer war bereits ausgegossen.