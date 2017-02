Mölltal schließt Freundschaft mit China

Auf Einladung der Initiative ProMÖLLTAL hat der chinesische Nationalchor eine Woche im Mölltal verbracht. Vor dem Abschlusskonzert wurden am Samstag auch zukünftige Wirtschaftsperspektiven zwischen China und Kärnten erörtert.

Wie andere abgelegene Regionen hat auch das Mölltal mit Abwanderung, Überalterung und Perspektivenlosigkeit zu kämpfen. Um Problemen wie der mangelnden Wirtschaftsentwicklung und wachsender Arbeitslosigkeit Herr zu werden, setzt man jetzt ausgerechnet auf Musik.

Das Mölltal ist für seine Sänger bekannt. Warum also nicht die Leidenschaft für Musik nützen, um das Mölltal bekannter zu machen? Gesagt getan, dachte man sich bei der Initiative ProMÖLLTAL, die mit der Veranstaltungsreihe „China meets Mölltalklang“ und der Einladung des chinesischen Nationalchors gerade in Sachen internationaler Beziehungen so einiges in Gang gesetzt hat. Obfrau Sabine Seidler sagte am Samstag beim Abschlusskonzert, es hätten sich Freudschaften vertieft. Es soll auch künftig die Möglichkeit genutzt werden, das Mölltal - mit dem Nationalpark und dem Großglockner Hochalpenstraße - als Tourismus- und Wintersportort zu positionieren. Chinas Botschafter in Österreich, LI Xiaosi, habe seine Unterstützung zugesichert. Nach fünf Monaten im Amt besuchte er am Samstag zum ersten Mal Kärnten.

Der chinesische Nationalchor übte das traditionelle Kärntnerlied „In da Mölltal-Leitn“ anhand der Phonetik ein. Begleitet wurde der Chor von der Gruppe Mölltalklang.

Nachhaltigkeit durch Verständnis für den Anderen

Um mit China nachhaltig ins Geschäft zu kommen, seien starke kulturelle Beziehungen unerlässlich, sagte der Leiter, Vijay Upadhyaya: „Man kann schnelles Geschäft und eine Eintagsfliege machen, aber um nachhaltig Geschäft zu machen und damit nachhaltige Freundschaftne entstehen, muss man das Gegenüber zuerst verstehen.“ Der Auftritt des chinesischen Nationalchors im Mölltal wurde von China mit 50.000 Euro unterstützt.

ORF

China will Skination werden

Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sieht LI Xiaosi zum Beispiel im Tourismus: Immer mehr Chinesen könnten sich Auslandreisen leisten. Angesichts der Winterspiele in Peking 2022 habe sich die chinesische Führung zum Ziel gesetzt, 50 Millionen Chinesen zum Wintersport zu bringen. China will eine Skination werden und hier vom heimischen Know-How profitieren.

„Wir sind ganz intensiv bei der Vorbereitung. Dabei brauchen wir moderne Ausrüstung, Anlagen für Skipisten und Hallen, aber auch Erfahrungen bei der Organisation so großer Veranstaltungen. Beide Seiten können einander helfen. Die österreichischen Unternehmen und auch die Unternehmen in Kärnten können auch moderne Anlagen nach China liefern“, so der chinesische Botschafter in Österreich.

Aber die Konkurrenz am Chinesischen Markt für Kärnten sei groß, auch durch andere österreichische Bundesländer. Aktives Engagement in China sei also notwendig.

Mölltal rüstet sich für Gäste aus China

Chancen für den chinesischen Markt eröffnen die Bewerbung der Großglocknerhochalpenstraße als UNESCO Weltkulturerbe, die Enscheidung soll noch im Sommer fallen. Im Mölltal stellt man sich bereits auf chinesische Gäste ein. Die Großglockner Hochalpenstraße zum Beispiel stellt ihre Informationsfolder auch in Chinesisch her. Die Kärnten Werbung hat eine Homepage für den chinesischen Markt ins Netz gestellt. Auch die Delegationsreise nach China, angeführt von Landesrat Christian Benger (ÖVÖ), zeigte erste Erfolge: Sie bewirkte ein Plus von 43 Prozent oder 3.000 chinesischen Gästen im heurigen Winterhalbjahr. Außerdem wurde ein Incoming-Vertrag mit einem chinesischen Tourismusanbieter abgeschlossen, der bis zum nächsten Jahr an die 2.000 chinesische Gäste nach Kärnten bringen soll.

Links: