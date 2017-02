Villach: Millionenumsatz durch Fasching

Die diversen Faschingsveranstaltungen in Kärnten sind erfreulich für Handel und Gastronomie. So wird auch in Villach heuer wieder mit einem Millionengeschäft gerechnet, wo am Samstag der traditionelle Umzug stattfindet.

Nach den Winter- und Semesterferien ist der Februar sonst eher ruhig in Villach, was den Urlauberzustrom betrifft. Wenn am Faschingssamstag scharenweise Besucher aus Nah und Fern in die Draustadt kommen, atmen die Unternehmer auf, sagt Bernhard Plasounig, Wirtschaftskammerobmann von Villach: „Wir haben am Faschingssamstag in der Innenstadt rund 20.000 bis 25.000 Besucher, die natürlich dementsprechend konsumieren. Wir übersteigen da umsatzmäßig die Millionengrenze.“

Unternehmer mit kreativen Ideen gefragt

Nicht nur die Kostümverleihe und Faschingsartikel-Verkäufer haben Hochsaison. Die meisten Geschäfte in der Innenstadt haben am Faschingssamstag offen und hoffen auf kauffreudige Kundschaft. Man könne aber nicht davon ausgehen, dass die Kunden „von selbst“ kommen, appelliert Plasounig an die Kreativität der Unternehmer. Viele Gastronomen würden etwa versuchen, mit speziellen Faschingsmenüs zu punkten und die Konditoreien würden sich untereinander regelrecht einen Wettstreit darüber liefern, wer den besten Faschingskrapfen macht.

Auch in der Bekleidungsbranche würden sich einige Unternehmer nicht nur - zum Beispiel - auf die Kirchtagszeit spezialisieren, sondern auch für den Fasching lustige Outfits kreieren und die Auslagen dekorieren.

Faschingssitzungen als „Visitenkarte“

Im Vorfeld bringen die Sitzungen der Faschingsgilde jedes Jahr zwischen 13.000 und 14.000 Besucher nach Villach. Dies sei laut Plasounig ein zusätzlicher Umsatzbringer. Er geht von einer Größenordnung zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro aus."

Eigene Kartenkontingente würden von Hotelliers an Stammgäste oder von Villacher Unternehmern an Stammkunden vergeben. Für Plasounig liegt der Vergleich mit anderen Großveranstaltungen, wie dem Opernball oder den Salzburger Festspielen, nahe: „Für uns eine ganz tolle Gelegenheit ist, unseren Gästen die Lebensfreude von uns zu zeigen.“ Viele Besucher, die während des Faschings nach Villach kommen, seien dermaßen begeistert, dass sie - zum Beispiel im Sommer - wiederkommen und ihren Urlaub in der Draustadt und Umgebung verbringen, sagt der Villacher Wirtschaftskammerobmann.

