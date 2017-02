Rückgang bei Gebärmutterhalskrebs

In Kärnten erkranken pro Jahr etwa 30 Frauen an Eierstockkrebs, für den es keine spezielle Vorsorge gibt. Die Anzahl der Gebärmutterhalskrebs-Erkrankungen hingegen nahm durch bessere Vorsorge ab.

Die Diagnose Eierstockkrebs ist für viele Patientinnen zuerst natürlich ein Schock. Aber sie sei kein Grund zu verzweifeln, sagt Primarius Manfred Mörtl von der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Klagenfurt. Es gebe gute Behandlungsmöglichkeiten und die Chance, zu überleben, steige: „Ich bin nicht jemand, der sagt, wir sind die Götter - das sind wir nicht. Wir sind ganz normale Handwerker. Aber die Frauen haben eine immer bessere Prognose.“

Die Frauen dürften nicht verzweifeln. Sie können sich auf die Medizin verlassen, viele Frauen werden nach zehn Jahren immer noch behandelt. Er wies darauf hin, dass die Lebensqualität auch nach so massiven Operationen noch recht gut sei.

Keine Früherkennung bei Eierstockkrebs

Zwischen 20 und 30 Frauen werden jedes Jahr in Kärnten wegen Eierstockkrebs operiert. Bei Vorsorgeuntersuchungen sei diese Krebsart so gut wie nicht erkennbar, sagte Mörtl: „Ein hoher Prozentsatz von Frauen, die zu uns mit Eierstockkrebs kommen, sind bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. “ Es gebe leider keine Möglichkeit, mit Hilfe von Ultraschall oder anderen Untersuchungen hier Vorsorge zu betreiben und den Krebs in einem frühen Stadium zu erkennen. „Über 70 Prozent kommen zu uns im Stadium 3. Das bedeutet, dass der Krebs bereits im Bauchraum fortgeschritten ist.“ Eine oder mehrere Operationen und Strahlentherapien sind die Folgen.

Wasser sammelt sich im Bauchraum

Deshalb sei es wichtig, dass die Frauen auf Veränderungen ihres Körpers achten und diese mit ihrem Arzt besprechen, so Mörtel: „Der Patient hat ganz unspezifische Schmerzen. Was der Patientin auffallen könnte, ist, dass der Bauchumfang zunimmt.“ Denn es sammelt sich Wasser im Bauchraum.

Ein Viertel der Eierstockkrebserkrankungen ist genetisch bedingt. Die Anzahl der Krankheitsfälle ist in den vergangen zehn Jahren in etwa gleichbleibend. Deutlich abgenommen haben die Fälle von Gebärmutterhalskrebs. Das sei auf die Vorsorge durch den Krebsabstrich, der einmal im Jahr beim Frauenarzt durchgeführt wird, zurückzuführen.

Andere Krebsarten nehmen im Alter zu

Einen Anstieg gibt es beim Gebärmutterhöhlenkrebs, sagt Primarius Mörtl: „Das hängt mit der Demografie zusammen - dass die Frauen älter werden und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass sie diesen Krebs erleben, größer wird.“

Die HPV-Impfung, die im Zuge einer neunfach-Impfung für Mädchen und Burschen zwischen dem zehnten und zwölften Lebensjahr im Rahmen des Impfplans angeboten wird, zeige auch Wirkung, so Mörtel. Sie könne auch bei Erwachsenen durchgeführt werden. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 18 Prozent aller Krebserkrankungen weltweit auf diese Humanen Papillomviren zurückzuführen sind. Es gibt 150 verschiedene HP-Typen, gefährlich sind aber nur einige davon.