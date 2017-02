Klagenfurter StratoDesk Startup-Sieger

Die Klagenfurter Firma „StratoDesk“ bekommt am Sonntag einen der begehrtesten Wirtschaftspreise verliehen. In Los Angeles werden neben den Oskars für die besten Filme auch die Wirtschafts-Oskars vergeben.

Im Mittelpunkt dieser Oskar-Verleihung stehen österreichische Firmen, die es in den USA zu Ruhm und Ehre gebracht haben. In der Kategorie ‚startup‘ waren mit Bitmovin und StratoDesk sogar zwei kärntner Firmen nominiert. StratoDesk, mit Emanuel Pirker als Geschäftsführer, entschied das Rennen um den begehrten Wirtschafts-Oskar für sich. Die offizielle Gewinnerliste ist seit Freitagmittag unserer Zeit öffentlich.

Mehr Sicherheit und Kontrolle für Computer

Das hochspezialisierte österreichisch-amerikanische Softwareunternehmen StratoDesk hat sich auf Gesamtlösungen für Endgeräte spezialisiert. Stratodesk bietet unter anderem Möglichkeiten an, Computer im großen Verbund zu verwalten, zu konfigurieren und upzudaten. Das ermöglicht Unternehmen Geschäftsprozesse zu beschleunigen sowie die Sicherheit, Handhabbarkeit und die Kontrolle seiner Netzwerke zu verbessern.

Zu den Kunden von StratoDesk zählen global tätige Konzerne, die US-Bundesregierung, Schulen und Universitäten, außerdem mittelständische Betriebe, Anwalts- und Steuerberaterkanzleien und Krankenhäuser in den USA. Die Firma hat zwölf Mitarbeiter, Niederlassungen in Klagenfurt, San Francisco und Wien. Geschäftsführer Pirker startete mit StratoDesk vor fünf Jahren und bekam mittlerweile schon mehrere Preise. Telefonisch zu erreichen war für den ORF einer seiner Mitarbeiter, Harald Wittek in Wien. Er zeigte sich überrascht. Das sei auch eine Bestätigung dafür, dass der Schritt nach Amerika zu gehen, der richtige war. „Diese Auszeichnung ist eine schöne Sache.“

Sieger in sechs Kategorien

Der Wirtschafts-Oskar wird heuer bereits zum siebten Mal in folgenden Kategorien vergeben: Startup, Investition, Innovation, Marktdurchdringung, Trendsetter und Spektakuläres. 2017 liegen neben dem Kärntner Unternehmen StratoDesk Wiener und niederösterreichische Unternehmen mit je zwei USA-Biz-Award-Gewinnern an der Spitze. Erstmals gibt es auch einen burgenländischen Preisträger. Gefeiert werden die österreichischen Spitzenleistungen bei der WirtschaftsOskar-Party des AußenwirtschaftsCenter Los Angeles, die zeitgleich zur Oscar-Gala der Academy stattfindet.

Investition und Trendsetter an Niederösterreich

Sieger in der Kategorie Investition wurde die Firma Aichelin. Aichelin erwirbt mit AFC-Holcroft den US-Marktführer in Wärmebehandlungslösungen und steigt zum größten Anbieter von Atmosphärenöfen weltweit auf. Aichelin ist ein führender Anbieter von Anlagen und Systemen für die thermische und thermisch-chemische Wärmebehandlung metallischer Bauteile.

In der Kategorie Trendsetter entschied Riegl Laser Measurement Systems GmbH das Rennen für sich. Riegl verbesserte das luftgestützte Laser Scanning System aus hohen Flughöhen. Dieses kommt bereits bei der NASA zur Vermessung der Schneehöhen in der Sierra Nevada zur Berechnung der Trinkwasserreserven zum Einsatz. Es ermöglicht einen Spitzenwert von 1,33 Millionen Messungen pro Sekunde am Boden. Ein neuer Kunde ist die Polizei, die den Einsatz der Scanner auf Highways für die rasche Unfalldatenerfassung testet. Riegl Scanner sind führend beim Einsatz in Hochleistungsdrohnen.

Wien: Marktdurchdringung, Spektakulär

Die Kategorie Marktdurchdringung geht an die Firma Frequentis. Frequents liefert sein bislang größtes Flughafen-Kommunikationssystem an Dallas/Fort Worth, den drittgrößten Flughafen der Welt. Frequentis hat das einzige im amerikanischen Luftraum zugelassene und in Produktion befindliche Kommunikationssystem auf dem Markt. Bislang wurden 120 Tower und Flughäfen in den USA mit dem Frequentis-System ausgerüstet.

In der Kategorie Spektakulär gewinnt de ViewAR GmbH. ViewAR ist einer der führenden Augmented Reality (AR) Entwickler und wurde bei der Augmented World Expo in Santa Clara – in Silicon Valley – mit dem Auggie-Award in der Kategorie „Beste AR-App weltweit“ ausgezeichnet. Dieser Award wird als Oscar der Virtual & AR Branche gesehen.

Burgenland: Sieger in Kategorie Innovation

In der Kategorie Innovation gewnnt die ETM professional control GmbH. Die Überwachungs- und Steuerungssoftware der Siemens Tochter ETM kommt beim Passagierinformationssystem der U-Bahn in New York ebenso wie bei der Produktion der Boeing 777X zum Einsatz: Gesteuert wird die Laserausrichtung für den Zusammenbau sowie die Überwachung der automatisch geführten Fahrzeuge im Produktionsbereich. Zusätzlich konnten renommierte Kunden im Öl- und Gassektor, in der Medizintechnik und im Brauereisektor gewonnen werden. ETM betreibt in den USA ein Kompetenzzentrum.