Hallenverbot für Absolut Villach

Der Villacher Eishockeyverein VSV hat über alle Mitglieder des Vereins Absolut Villach eine Hallensperre verhängt. Anlass dafür war ein Vorfall bei einem Spiel gegen die Vienna Capitals, bei dem ein Mädchen durch einen Böllerschuss verletzt worden ist.

Das Hallenverbot wurde am Donnerstag auf der Homepage des VSV bekannt gegeben. Wegen negativer Vorfälle sei dem Verein Absolut Villach schon bisher nie der offizielle Status eines Fanclubs zuerkannt worden, heißt es in dem Artikel. Der Verein habe bisher bestritten, an dem Vorfall bei dem Spiel gegen die Vienna Capitals beteiligt gewesen zu sein. Ein 15 Jahre altes Mädchen wurde im Oktober 2016 bei einem Eishockeyspiel der Vienna Capitals gegen den VSV in Wien von einem Böller verletzt. Sie erlitt ein Knalltrauma und musste im Spital behandelt werden - mehr dazu in Mädchen durch Böllerwurf verletzt. Mittlerweile sei der Täter aber ausgeforscht und angezeigt worden. Weitere 28 Personen seien wegen Verschleierung der Ermittlungen angezeigt worden, „weil diese genau wussten, wer den Böller geworfen hat“. Gegen diese Beteligten richte sich das Verbot des VSV.

VSV: Echte Fans sind nicht gewalttätig

Solche Fans zerstören nachhaltig den Ruf des Vereines und erzeugen ein Bild des VSV und der Stadt Villach, das unpassend sei, heißt es in dem Artikel auf der VSV-Homepage. Der VSV habe mit vielen Gesprächen versucht, ein gutes Einvernehmen mit dem Verein Absolut Villach herzustellen. Teilweise sei das auch gelungen, bei Auswärtsfahrten jedoch habe es oft Probleme mit Schlägereien, Pöbeleien und Sachbeschädigungen gegeben. Bisher habe der Verein immer wieder ein Auge zugedrückt. Nun sei aber die Geduld des VSV zu Ende.

Über alle Mitglieder von Absolut Villach, werde eine Hallensperre verhängt. Solche Fans würden den Ruf des Vereines nachhaltig stören und ein Bild des VSV und der Stadt Villach erzeugen, das unpassend sei. VSV Fans würden ihren Verein unterstützen und eine positive Stimmung über die Mannschaft und die Stadt, die sie lieben verbreiten, schreibt der VSV. Echte VSV Fans seien nicht gewalttätig und würdenHeimspiele nicht als Spielwiese nutzen um Unruhe zu stiften. Die anerkannten Fanclubs des VSV sind die Villacher Adler und Blau-Weiß Villach, heißt es in dem Artikel.