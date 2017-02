Leopold Guggenberger ist tot

Der Altbürgermeister von Klagenfurt, Leopold Guggenberger, ist im Alter von 98 Jahren in der Nacht auf Donnerstag verstorben. Er war 24 Jahre lang Bürgermeister von Klagenfurt und damit eines der am längsten dienenden Stadtoberhäupter Österreichs.

Leopold Guggenberger engagierte sich in seiner Jugend bei der Katholisch-deutschen Jugend Österreichs gegen die Nationalsozialisten. Vor und während seines Militärdienstes in der Wehrmacht studierte er an der Universität Wien Rechtswissenschaften. Nach dem Krieg war er in Wien und Kärnten für die ÖVP und für öffentliche Einrichtungen tätig.

1973 wurde Guggenberger zum ersten Mal als Bürgermeister der Landeshauptstadt angelobt. Damals noch gewählt durch die Rathauskoalition von ÖVP und FPÖ. Erstmals direkt gewählt wurde Guggenberger 1991. Das war der Beginn seiner vierten und gleichzeitig letzten Amtsperiode als Bürgermeister von Klagenfurt, von vielen wurde er einfach „Guggi“ genannt.

Goldenes Ehrenzeichen

Geboren wurde Leopold Guggenberger 1918 in Tulbing in Niederösterreich. Sein Vater war ein Lesachtaler, seine Mutter eine Wienerin. In den 24 Jahren seiner Amtszeit begründete Guggenberger viele Städtepartnerschaften, unter anderem mit Czernowitz, Dachau, Duschanbe, Nazareth und Sibiu. Guggenberger war einer der am längsten dienenden Bürgermeister einer Landeshauptstadt in Österreich. Im Jahr 1993 erhielt Leopold Guggenberger das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Guggenbergers erste Frau Elisabeth, mit der er acht Kinder hatte, kam 1979 bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Guggenberger lebte bis zuletzt mit seiner zweiten Frau Irmgard in Klagenfurt.