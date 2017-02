Gipfel zur Novelle des Jagdgesetzes

Das Kärntner Jagdgesetz aus dem Jahr 2000 soll geändert werden. Am Mittwoch trafen einander Jägerschaft und Vertreter aller im Landtag vertretener Parteien, um über eine Novellierung zu beraten. Es geht auch um Schäden an den Wäldern.

Vor allem jene Punkte sollen überarbeitet werden, die der Rechnungshof in einem Bericht im Vorjahr kritisiert hatte. Ganz oben steht der hohe Schaden in den Wäldern, der vom Wild verursacht wird, er wird mit elf Millionen Euro beziffert - mehr dazu in Wild richtet enormen Schaden im Wald an. Es solle ein wildökologischer Raumplan für Kärnten erstellt werden, um Problemzonen abzubilden, in denen das Wild Schäden verursacht.

Fütterung als Wildlenkung

Jagdreferent Gernot Darman (FPÖ), der den Fachgipfel einberufen hatte, will Änderungen im Gesetz auch dahin gehend, dass der Jäger schon früher aktiv werden könne, noch bevor der Wald verwüstet sei. Es gebe laut Darmann einen Konsens, dass man im Sinne des Grundeigentümers handeln könne, so Darmann.

Ein weiterer Punkt sei die Fütterung im Winter. Hier müsse man vom Gebot wegkommen hin zu einer Kannbestimmung. Denn die Witterung im Winter verlange es nicht mehr grundsätzlich, die Wildtiere mit Heu zum Beispiel zu versorgen, sagte Darmann. Fütterungen seien künftig unter klaren Vorgaben weiter möglich. In Rotwildkernzonen sollen Fütterungen zur Lenkung des Wildes durchgeführt werden.

„Abschusspläne sind einzuhalten“

Die Nutzung des Waldes sowohl für die Land- und Forstwirtschaft als auch für die Jägerschaft solle neu definiert werden, sagte Dramann. Hochzufrieden mit den bisherigen Ergebnissen zeigt sich Landesjägermeister Ferdinand Gorton. Er müsse die Ergebnisse auch in Hinblick auf die Strikteren Vorgaben im Abschussplan jetzt auch intern kommunizieren. Man sei in einer Wildstandsreduktionsphase.

Daher sei es nötig, Maßnahmen zu setzen, das habe man schon im Vorjahr gemacht. Die Abschusspläne, die erstellt werden, müssten unbedingt erfüllt werden. Die Wildschäden in ganz Kärnten gesehen seien nicht dramatisch, sehr wohl aber in einzelnen Gebieten, so Gorton. Geht es nach Darmann, soll die Novellierung des Jagdgesetzes bereits heuer im Sommer beschlossen werden.

Konflikt um Wildruhezonen möglich

Michael Johann (Grüne) sagte, die Landtagsparteien seien sich im Wesentlichen einig. Der Wildstand müsse sich künftig an der Tragfähigkeit des Biotops bemessen. Einen möglichen Konfliktpunkt ortete Johann bei den Wildruhezonen. Dort, wo es fachlich geboten sei, sollen Wildruhezonen möglich sein. Das dürfe aber nicht dazu führen, Skitourengeher oder Wanderer großflächig aus der Natur auszusperren. Hier müsse der Konsens gesucht werden. Den Grünen sei es auch ein Anliegen, dass der derzeit geltende Passus im Jagdgesetz, nach dem umherstreifende Katzen und Hunde abgeschossen werden dürfen, gestrichen wird.