Wärme: Die Bären wachen auf

Auch in Österreich erwachen die Bären, so Bärenanwalt Bernhard Gutleb. Die Hälfte der rund fünf bis acht Braunbären in Kärnten seien sicher schon wach. Sie ernähren sich jetzt von Tieren, die Lawinen zum Opfer gefallen seien.

Ungewöhnlich warmes Wetter mit Temperaturen um die 17 Grad habe bereits die Braunbären in Norditalien aus dem Winterschlaf geweckt. Die ersten Tiere hätten ihre Höhlen im Friaul verlassen und seien bereits gesichtet worden, hieß es in italienischen Medien. Aber auch in Österreich seien schon Braunbären munter, sagte der Kärntner Biologe Bernhard Gutleb am Dienstag. Während Experten in Italien meinen, dass Bären nach der Winterruhe besonders gefährlich seien, weil es wenig Nahrung gebe, sieht Gutleb das anders.

„Hälfte der Kärntner Bären wach“

Er könne keine gesteigerte Gefahr durch Bären erkennen: „Braunbären stehen jedes Jahr unabhängig von der Temperatur um diese Zeit, Mitte bis Ende Februar, auf. Sie holen sich dann das Fallwild aus Lawinen“, erklärte der Gutleb auf APA-Anfrage. „Gefährlicher werden sie so oder so nicht. Ihr Körper ist den langen Winterschlaf gewohnt, es handelt sich dabei um einen ganz natürlichen Ablauf.“

Leopold Mayerdorfer

An Körpergewicht würden die Bären ohnehin erst ab etwa Juni/Juli zulegen, erläuterte Gutleb, da sie erst in den Sommermonaten Kohlenhydrate finden. Er habe sich zwar noch nicht auf Spurensuche begeben, doch von den derzeit in Kärnten lebenden fünf bis acht Braunbären sei „sicher schon die Hälfte wach. Die anderen stehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen auf.“

Letztes Jahr gab es einige Bärensichtungen, wie etwa auf der Windischen Höhe - mehr dazu in Familie begegnet Bären. Auch mitten in Villach trieb sich ein Jungtier herum, er wurde von der Polizei in die Wälder rund um Warmbad gescheucht - mehr dazu in Bär in Villach-Warmbad gesichtet.