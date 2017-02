Das Nassfeld wird wieder gerockt

Full Metal Mountain geht Ende März in die zweite Saison. Letztes Jahr feierte das weltweit erste hochalpine Hardrockfestival seine Premiere. 30 Bands heizten rund 2.000 Hardrockfans aus 31 Nationen richtig ein.

Mit dabei sind heuer u. a. Doro, Bullet, Dragonforce, The Quireboys, TuXedoo, Parkway Drive, Asking Alexandria, Axxis, Amon Amarth, D-A-D, Tank, Apocalyptica, Schandmaul und Pyogenesis. Sie sollen wieder Tausende Fans auf das Nassfeld locken.

Winterurlaub und Festival

Fünf Bühnen sorgen unter anderem für die Beschallung direkt an der Piste. Die Veranstalter versprechen eine Kombination von Winterurlaub und Festivalfeeling. Sie veranstalten auch das Hardrock „Metal Festival“ im norddeutschen Wacken mit bis zu 100.000 Besuchern. Eine Umfrage unter den Besuchern des Festivals am Nassfeld im Vorjahr ergab, dass sich 90 Prozent eine Fortsetzung wünschten.

Für die Region Nassfeld-Pressegger See bedeutete das Festival im Vorjahr rund 15.000 zusätzliche Nächtigungen, so Markus Brandstätter, Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Er räumte ein, dass es zu Beginn gewisse Bedenken gegeben habe. Dann sei aber eine Delegation nach Wacken geflogen und habe sich die dortige Veranstaltung angesehen. „Das war perfekt organisiert, die wissen was sie tun.“ Damit sei man überzeugt gewesen.

Die Hardrockfans waren die zweite positive Überraschung, so Brandstätter. Sie seien eher ältere Semester, die sich die Festivals mit Wohnen in Zelten nicht mehr antun möchten. „Sie sind auch finanziell besser gestellt, die Buchungen in den höheren Kategorien waren sehr gut.“ Vergleichbar sei die Atmosphäre mit dem Harley-Treffen am Faaker See, sagte Brandstätter, total gechillt und einfach nett. Natürlich, räumte er ein, die Musik müsse man mögen.

150 Mio. Menschen erreicht

Die Atmosphäre sei total lässig und entspannt gewesen, so Brandstätter. Die ganze Woche lang habe es nur einen einzigen Vorfall gegeben, ein betrunkener Einheimischer wurde aus dem Zelt entfernt, das sei alles gewesen. Das Package kann nur gemeinsam mit einer Liftkarte gebucht werden, sodass auch die Liftgesellschaft auf ihre Kosten gekommen sei, so Brandstätter.

Full Metal Mountain FMM findet heuer von 27. März bis 2. April statt. Konzerte finden an der Piste und auch im Tal statt.

Man gebe heuer auch Tageskarten für interessierte Einheimische aus, denn es habe sich gezeigt, dass es durchaus Neugierige gebe. Insgesamt brachte die Hardrockwoche 15.000 Nächtigungen. Die Medienauswertung aus aller Welt habe außerdem gezeigt, dass man durch die Berichterstattung rund 150 Mio. Menschen erreicht habe, sagte Brandstätter. Man habe das Festival unterstützt, Summen wollte Brandstätter nicht nennen, es habe aber auch Naturalleistungen gegeben, wie zum Beispiel Shuttledienst, Liftkarten oder auch Unterbringung für Crewmitglieder.