Nassfeld: Zwölfjährige 80 Meter abgestürzt

Ein zwölfjähriges Mädchen aus Wels (OÖ) ist am Montag auf dem Nassfeld von der Piste abgekommen und 80 Meter in steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Das Kind wurde schwer verletzt.

Gegen 16.30 Uhr kam das Mädchen auf der sogenannten FIS-Abfahrt in ca. 1.800 Meter Seehöhe ohne Fremdverschulden aus bisher unbekannter Ursache von der Piste ab und stürzte in das steile Gelände ab. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde vom Pistenrettungsdienst und dem Team des Rettungshubschraubers Airmed 1 erstversorgt.

Die Bergung mittels Seil erfolgte durch die Besatzung des Rettungshubschrauber „C7“, von dem die Schülerin auch in das Klinikum Klagenfurt geflogen wurde. Am selben Tag stürzte ein zwölfjähriger Hamburger aus einem Sessellift auf der Gerlitzen und zog sich Wirbelbrüche zu - mehr dazu in Zwölfjähriger aus Sessellift gestürzt.