Villach am Samstag wieder im „Narrenfieber“

Kommenden Samstag findet in Villach der - laut Veranstaltern - größte Faschingsumzug Österreichs statt. Unter dem Motto „Alles kommt in Maske“ feiern Faschingsgilde und Garde mit Hunderten Teilnehmern und Tausenden Schaulustigen.

Der Höhepunkt des närrischen Treibens in Villach ist der Faschingssamstag mit dem Umzug um 14.00 Uhr. Geschäfte und Lokale werden geschmückt, die ganze Stadt maskiert sich und Musikgruppen sorgen für ausgelassene Stimmung. Die kreativsten und aufwendigsten Maskierungen werden von einer Jury bewertet und prämiert. Rund 150 Gruppen aus mehreren Ländern nehmen am Umzug teil.

ORF/Michael Steuer

Programm rund um die Uhr

Die Faschingsgilde geht ab 9.30 Uhr mit Musik durch die geschmückten Geschäfte und Lokale. Für gute Stimmung sorgt die Guggamusik. Am oberen Kirchenplatz beginnt ab 10.30 Uhr das Kinderprogramm mit DJ FoX und die Kinderparty. Ausschnitte aus den Kindersitzungen 2017 werden unter anderem auch aufgeführt. Auf der Hauptplatz-Bühne wird ab Mittag der Stadtschlüssel von Bürgermeister Günther Albel an das heurige regierende Prinzenpaar Prinz Fidelius LXII. und Valentina Kaspitz alias Prinzessin Valentina I übergeben.

ORF

Vom Narrenzug zur großen Party

Der große Narrenumzug startet ab 14.00 Uhr am Hans Gasser Platz und führt über die Postgasse, den Hauptplatz zum Hauptbahnhof. Ab 16.30 Uhr werden auf der Bühne am Hauptplatz die schönsten Masken prämiert. Nach dem Umzug bis 24.00 Uhr gibt es einen Dancefloor am Rathausplatz. Ein weiteres Highlight, neben den wie jedes Jahr gestalteten Masken, Kostümen und Festwägen beim Narrenumzug, ist die Teilnahme der Gruppe „Mülhüser Waggis“ aus Mülhausen in Frankreich.

Fasching im ORF Von 9.00-11.00 und 14.00-16.00 Uhr sendet Radio Kärnten live aus dem Stadtzentrum von Villach. Reporter ist Carl Hannes Planton. Interviews, Hintergrundberichte und eine Übertragung des großen Faschingsumzugs werden direkt ausgestrahlt. ORF2 sendet am 25.2. ab 20.15 Uhr Teil zwei von „Narrisch guat“, in Radio Kärnten gibt es um 18.10 Uhr schon einen akustischen Vorgeschmack.

Das Prinzen-Paar 2017

Seit 1957 wird von der Villacher Faschingsgilde ein Prinzenpaar gekürt. Alexander Wrussnig alias Prinz Fidelius LXII. und Valentina Kaspitz als Valentina I. sitzen heuer am Thron des Villacher Narrenfestes. Neben den „großen Narren“ regiert beim Kinderfasching jedes Jahr ein Kinderprinzenpaar. Seit 1967 gibt es in jeder Faschingssaison zwei Kinderfaschingssitzungen mit anschließendem Maskenball. Die Kinderfaschingssitzung auch bekannt als „Mini-Lei-Lei“ wird von Kindern für Kinder gestaltet.

Stadt Villach / Augstein

Am Faschingssamstag kann man auch mit der S-Bahn zum Faschingsumzug nach Villach reisen - mehr dazu in ÖBB-Fahrplan.

Weitere Umzüge

12.33 Uhr: Spittal an der Drau, 13.00 Uhr: Ferlach, 14.00 Uhr: Haidenbach, 14.00 Uhr: Kinderfaschingsumzug in Hof, 10.00 Uhr: Kinderfaschingsumzug in Berg im Drautal, 13.13 Uhr: Eberndorf, 14.00 Uhr: Feldkirchen, 15.00 Uhr: Frantschach, 14.00 Uhr: Friesach, 14.00 Uhr: Gmündner Gschnas, 13.00 Uhr: Hüttenberg, 14.00 Uhr: Lavamünd, 13.30 Uhr: St. Veit an der Glan. Am Faschingsdienstag um 14.15 Uhr findet der bekannte Waidmanndorfer Faschingsumzug statt.

Links: