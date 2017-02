Mutmaßliche Drogenschmuggler verhaftet

Ein Bosnier und zwei Slowenen sind bei der Übergabe von 300 Gramm Heroin in Klagenfurt festgenommen worden. Sie sind verdächtig, bereits mehrmals Drogen von Slowenen nach Österreich geschmuggelt und verkauft zu haben.

Der 34-jährige Bosnier soll der Organisator sein. Er und die beiden Slowenen, 24 und 35 Jahre alt, wurden bereits am 13. Februar festgenommen. Der Verhaftung gingen umfangreiche Ermittlungen voraus, so die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der Straßenverkaufswert des sichergestellten Suchtgifts beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Durch Ermittlungen und Befragungen sei den Männer der mehrmalige Schmuggel von Heroin sowie der Verkauf nachgewiesen worden, so die Polizei.

17-jähriger Dealer ausgeforscht

Die laufenden Ermittlungen, die Suchtgiftabnehmer betreffend, führten drei Tag nach der Verhaftung der mutmaßlichen Schmugglern zu einem 17-jährigen Jugendlichen im Bezirk Klagenfurt-Land. Er gestand, das Suchtgift zu konsumieren und es weiterverkauft zu haben. Er wurde aufgrund seines Alters auf freiem Fuß angezeigt. die drei anderen Männer sitzen in der Justizanstalt Klagenfurt. Die Ermittlungen laufen noch.