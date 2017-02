Friesacherstraße: Autolenkerin verunglückt

Auf der Friesacherstraße ist in der Nacht auf Montag eine 53 Jahre alte Autofahrerin verunglückt. Die Lenkerin prallte bei Mölblling gegen die Leitschienen und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Die 53 Jahre alte Frau aus dem Bezirk St.Veit an der Glan verlor gegen 20.00 Uhr im Bereich der Ortschaft Gaming in der Gemeinde Mölbling in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto.

ff-althofen.at

Die Feuerwehren Kappel am Krappfeld, Thalsdorf und Althofen wurden alarmiert. Zuerst wurde angenommen, dass die Lenkerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Diese Annahme bestätigte sich aber nicht. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt.

ff-althofen.at

Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Feuerwehr säuberte die fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmittelng. Die Bundestraße war bis 20.45 Uhr gesperrt.