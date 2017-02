Neues Einkaufszentrum für Spittal

Eineinhalb Jahre nach der Schließung der Baumax-Filiale in Spittal an der Drau entsteht nun in der leeren Halle ein neues Fachmarktzentrum. Ein privater Investor will dort 130 Arbeitsplätze schaffen. Die Eröffnung ist noch im Frühling.

Der private Investor Andreas Kulmitzer kaufte vor eineinhalb Jahren das Baumax-Gebäude in Spittal an der Drau. Er besitzt bereits ein Einkaufszentrum am Hauptplatz in Spittal/Drau. In der leerstehenden Halle am Stadtrand, die derzeit renoviert wird, sollen 130 Menschen Arbeit finden. Kulmitzer investiert insgesamt zwölf Millionen Euro.

Schon im Frühling wird in die Halle ein landwirtschaftlicher Fachmarkt einziehen, der auch die Außenanlagen mitnutzen wird, sagte Kulmitzer gegenüber dem ORF. Aber nicht nur innen wird umgebaut auch die Außenfassade wird erneuert. In das neue Fachmarktzentrum sollen insgesamt zehn neue Geschäfte einziehen. Alle Mietverträge seien unterschrieben, sagte Kulmitzer. Fast alle Firmen sind neu gegründet worden. So finden nicht nur 130 Arbeiter und Angestellte eine neue Arbeit, sondern auch Jungunternehmer versuchen sich zu etablieren.

Schuhe, Friseur und Gastronomie

In dem Fachmarktzentrum werden neben dem landwirtschaftlichen Fachmarkt unter anderem auch ein Drogeriemarkt, Textilgeschäfte, ein Schuhhändler, ein Laden für verschiedenste Accessoires, ein Frisör und ein Gastronomiebetrieb zu finden sein. Der Angebotsmix soll so breit wie möglich aufgestellt sein, so Kulmitzer. In den nächsten Monaten wird das Fachmarktzentrum in Spittal schrittweise in Betrieb gehen.

