Fahrerflüchtiger tischte Polizei Lügen auf

Ein 21 Jahre alter Autofahrer hat Sonntagfrüh im Bezirk Völkermarkt zwei Unfälle verursacht und danach Fahrerflucht begannen. Zunächst beschuldigte er einen Polizisten, er hätte ihm sein Auto gestohlen. Später gestand er alles.

Der 21 Jahre alte Mann aus dem Bezirk Klagenfurt verursachte um 5.00 Uhr einen Unfall in Bad Eisenkappel. Wenig später landete er mit seinem Wagen in Dullach bei St. Margarethen im Rosental im Straßengraben. An seinem Auto entstand dabei Totalschaden. Er beging Fahrerflucht. Der 21-Jährige war laut Polizei betrunken. Vor den beiden Unfällen besuchte er eine Veranstaltung in Bad Eisenkappel.

Uniformierten Polizisten erfunden

Am Sonntagvormittag erstattete der 21-Jährige bei der Polizei Ferlach Anzeige. Dabei tischte er den Beamten Lügen auf. Er sagte, dass ihm ein uniformierter Polizist zur Herausgabe seines Autoschlüssels und seines Handys aufgefordert hätte. Danach hätte der Polizist sein Auto und sein Handy veruntreut.

Bei der weiteren Einvernahme verstrickte sich der 21-Jährige aber immer mehr in Widersprüche. Es stellte sich heraus, dass es den Polizisten gar nicht gibt und dass er selbst die beiden Unfälle verursacht hatte. Der Mann gestand alles. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.