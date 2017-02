Großeinsatz bei einer Hüttenparty

Bei einer Feier auf einer Hütte auf der Lammersdorfer Alm (Gemeinde Millstatt am See) ist es am Samstagabend zu einem Brand gekommen. Vermutlich durch eine weggeworfene Zigarette brannte ein Reisighaufen. 55 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Am Samstag gegen 19.30 Uhr wurde der Feueralarm ausgelöst. In der Nähe der Almhütte hatte ein Reisighaufen Feuer gefangen. In der Hütte wurde eine Party gefeiert, an der laut Polizei mehrere Personen beteiligt waren. Der Reisighaufen dürfte durch eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe entzündet worden sein.

Löschversuche mit Schnee

Die Partygäste versuchten selbst, den brennenden Haufen mit Hilfe von Schnee und Wasser aus einem nahegelegenen Bach zu löschen. Dieses Löschversuche schlugen aber fehl. Die umliegenden Feuerwehren wurden alarmiert.

Im Einsatz standen die FF Lammersdorf, FF Millstatt, FF Obermillstatt, FF Laubendorf, FF Matzelsdorf, FF Seeboden und FF Döbriach mit insgesamt 55 Mann. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Es entstand lediglich Flurschaden.