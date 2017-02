Schwarz vergibt Medaille auf letzten Metern

Der Kärntner Marco Schwarz hat beim Herren-Slalom bei der WM in St. Moritz eine Chance auf eine Medaille vergeben. Nach dem ersten Durchgang war er noch Zweiter. Am Ende wurde es Platz sieben. Gold ging an Marcel Hirscher.

Der 21 Jahre alte Kärntner Marco Schwarz war zunächst auf Medaillenkurs. Er lag nach dem ersten Durchgang hinter Marcel Hirscher an zweiter Stelle. In der Entscheidung fiel er dann auf den siebenten Endrang zurück.

ORF/Martina Steiner

Noch in der Pause wollte er im zweiten Durchgang „gscheit Gasgeben“ wie er im ORF-Interview sagte. Daraus wurde nichts. Der Kärntner verlor das Rennen auf den letzten Metern. „Ich war zwar nicht nervös, ich habe auch gut angefangen. Im Mittelteil waren aber weniger Kurven und da habe ich mir schwer getan. Schade.“, so Marco Schwarz nach dem WM-Rennen.

Gold ging dennoch an Österreich: Marcel Hirscher holte sich die Goldmedaille. Zweiter wurde ebenfalls ein Österreicher: Manuel Feller, mehr dazu in sport.orf.at