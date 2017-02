„Aus“ und „Vorbei“ für den VSV

In der Qualifikationsrunde in der Erste Bank Eishockeyliga steht nach der 2:4 Niederlage des VSV in Dornbirn fest: Die Playoffs finden ohne die Adler statt. Die Stimmung ist nach dem Fast-Saisonende „nicht gerade gut“, sagten die Spieler.

Die Niederlage im Ländle raubte den Villachern die letzte Chance für einen Play-Off-Platz, damit ist für die Blauweisen die Saison fast zu Ende, mehr dazu in sport.orf.at

„Spiel zu locker genommen“

Die Spieler sind enttäuscht. Die Stimmung sei „nicht gerade gut“, sagte Stefan Bacher im ORF-Interview. „Wir haben gegen Dornbirn gut angefangen, dann aber blöde Tore bekommen. Naja, wir haben das Ganze wieder einmal zu locker genommen“, so Bacher.

ORF

„Jetzt haben wir leider nicht einmal mehr rechnerisch eine Chance“, sagte VSV-Spieler Bacher, der noch ein weiteres Jahr für die Villacher spielen will. Zwei Spiele in der Erste Bank Eishockeyliga stehen noch aus. Am Sonntag treffen die Blauweisen auf Laibach, am Dienstag findet dann das letzte Spiel für den VSV in dieser Saison statt. Zu Hause treffen die Villacher auf Szekesfehervar.