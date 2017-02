Wirtschaftsgebäude und Haus in Flammen

In Horzach in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee stehen ein Wohnhaus und ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude in Flammen. Acht Feuerwehren aus der Umgebung stehen im Löscheinsatz. Es wurde Alarmstufe 3 ausgelöst.

Die Feuerwehren wurden kurz vor 14.00 Uhr zu dem Großeinsatz gerufen. Das Wohnhaus in Horzach steht in Vollbrand. Das angrenzende Wirtschaftsgebäude fing ebenfalls Feuer. Nach ersten Informationen dürfte der Brand in der Küche des Wohnhauses ausgebrochen sein.

Hausbesitzer erlitt Verbrennungen

Acht Feuerwehren mit mehr als 100 Feuerwehrleuten versuchen derzeit den Brand zu löschen. Der Hausbesitzer versuchte selbst, das Feuer zu löschen. Er erlitt dabei leichte Verbrennungen an den Händen und im Gesicht. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.