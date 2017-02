Hunderte wollen Kinoluft schnuppern

Für den Kinofilm „Erik.WeltmeisterIN“ über das Leben der Kärntner Schifahrerin Erika Schinegger wurden am Freitag in Feldkirchen die ersten Kleindarsteller und Komparsen gecastet. Hunderte Kärntner waren gekommen.

Im März und im April wird Star-Regisseur Reinhold Bilgeri und ein ganzer Filmtross nach St. Urban, Griffen, Bleiburg und auf die Gerlitzen kommen, um das Leben von Erik Schinegger zu verfilmen. „Erik.WeltmeisterIN“ wird der Kinostreifen heißen. Verfilmt wird die die Verwandlung von Erika in Erik Schinegger. Bei einem Casting in Feldkirchen wurden am Freitag die ersten Kleindarsteller und Komparsen gesucht.

Sendungshinweis: „Radio Kärnten Mittagszeit“, 18.2.17

„Die Leute sollen zum Beispiel in einem Geschäft einkaufen oder in die Kirche gehen“, sagte die Casting-Leiterin Annemarie Komposch. Dabei sei es egal, ob die Kandidaten Schauspielerfahrung haben oder nicht. Gesucht werden verschiedenste Gesichter.

ORF/ Bernd Radler

Dutzende Interessierte standen am Freitag vor dem Amthof in Feldkirchen Schlange. Herbert Lueger aus Glanhofen war einer der Wartenden. Er wollte eigentlich nur beim Casting zuschauen. Dann ließ er sich dennoch für eine kleine Rolle überreden. „Ich habe das noch nie mitgemacht, das ist für mich neu.“

Warten auf Anruf der Casting-Agentur

Die Kandidaten mussten einen Castingbogen ausfüllen und danach ein Foto vor einem roten Samtvorhang machen. Jetzt müssen die Kandidaten auf den Anruf der Casting-Agentur warten. Dann erst wissen sie, ob und für welche Rolle es an welchem Tag gereicht hat. Die Aufwandsentschädigung beträgt einige Euro.

ORF/ Bernd Radler

Erika Schinegger stürmte 1966 bei der WM-Abfahrt in Chile als schnellste ins Tal. Gold für Erika. Ein Jahr später entdeckten Mediziner, dass die Weltmeisterin eigentlich ein Mann ist. Aus Erika wird über die Jahre Erik Schinegger. Diese Lebensgeschichte wird jetzt verfilmt.

ORF

Das nächste Casting für den Kinostreifen findet zwischen dem 11. und 14. April statt. Insgesamt werden 600 Kleindarsteller und Komparsen für den Film gesucht. Drehbeginn von „Erik.WeltmeisterIN“ ist bereits im März.