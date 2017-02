Stürmischer Empfang für Max Franz

Der WM-Medaillengewinner Max Franz ist am Freitagabend in seinem Heimatort Weißbriach geehrt und gefeiert worden. Franz wurde bei der Abfahrt in St. Moritz Dritter. Hunderte Fans waren zu seinem Empfang gekommen.

Mit einer Pferdekutsche fuhr der Bronze-Medaillengewinner vor dem Gemeindeamt in Weißbriach vor. Fans, Freunde, Bekannte und Nachbarn waren gekommen, um dem Sportler in Empfang zu nehmen.

Empfang für Max Franz Begleitet von seinem Trainer und Onkel Werner Franz kam Max Franz am Freitagabend in den Gemeindesaal Weißbriach.

„Habe den coolsten Fanclub “

Max Franz war von dem Empfang, der ihm bereitet wurde, überwältigt. „Das ist ein Wahnsinn, ich habe den coolsten Fanclub überhaupt. Das ist das Schönste, wenn man nach Hause kommt und man wird so gefeiert. Mir fehlen die Worte. Es ist einfach nur schön“, sagt der Bronze-Medaillengewinner im ORF-Interview.

Zu der Feier in den Gemeindesaal waren viele prominente Gratulanten gekommen. Auch Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser gratulierte dem „Vorzeigesportler“, wie Kaiser den Weißbriacher nannte. Die jungen Sportler hätten jetzt ein Vorbild mehr, und das sei auf dem Weg zum Erfolg wichtig, so Kaiser.

Gefeiert wurde dann ausgelassen, aber nicht zu lange. Denn am Samstag wartet schon das nächste Training auf den Speed-Fahrer.