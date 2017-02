Skifahrer stürzte 70 Meter über Felsen

Am Mölltaler Gletscher ist ein 19 Jahre alter Skifahrer aus Ungarn schwer verletzt worden. Er stürzte abseits der Piste über steiles Gelände ab. Dabei überschlug sich der Skifahrer mehrmals. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

Der Student aus Ungarn war am Freitag im Skigebiet Mölltaler Gletscher (Gemeinde Flattach) unterhalb des Schareck im freien Gelände unterwegs. In einer steilen Schneerinne in 2.780 Metern Seehöhe kam der 19-Jährige aus eigenem Verschulden zu Sturz. Der Mann stürzte daraufhin, sich mehrmals überschlagend, über steil abfallende Felsstufen circa 70 Meter in die Tiefe und blieb dann schwer verletzt liegen.

Der Skifahrer wurde nach Erstversorgung durch den Pistendienst vom Team des Rettungshubschraubers C 7 abtransportiert und ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.

Serie von schweren Skiunfällen

In den vergangenen Tagen haben sich auf Kärntens Pisten immer wieder schwere Skiunfälle ereignet. Am Katschberg stürzte am Dienstag ein 13 Jahre alter Schüler so schwer, dass er in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden musste, mehr dazu in Skiunfall: 13-Jähriger im künstlichen Tiefschlaf. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr. Sein Zustand sei stabil, hiess es.

