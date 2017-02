Sägewerk in Pichlern in Vollbrand

Ein Sägewerk in Pichlern bei Feldkirchen ist Donnerstagabend in Vollbrand gestanden. Zehn Feuerwehren der Umgebung rückten zum Löscheinsatz an, sie brachten das Feuer bald unter Kontrolle. Nachlöscharbeiten waren bis zum späten Abend im Gange.

Der Brand dürfte gegen 18.00 Uhr in dem Sägewerk ausgebrochen sein, zum Einsatz selbst gab es vorerst keine näheren Informationen.

Stau wegen Löscheinsatz

An der Turracher Bundesstraße bildete sich aufgrund des Brandes ein längerer Verkehrsstau. Auch die Umfahrungsstrecke war teilweise nicht passierbar, wie Autofahrer meldeten.

