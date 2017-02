AKW Krsko automatisch abgeschaltet

Das Atomkraftwerk im slowenischen Krsko hat sich wegen eines Problems bei der Wasserversorgung automatisch selbst abgeschaltet. Eine Gefahr für die Umwelt bestehe aber nicht, hieß es.

Es habe Unregelmäßigkeiten bei einem Ventil gegeben, das die Wasserversorgung reguliere. Dies habe den automatischen Abschaltmechanismus in Gang gesetzt, erklärten die Betreiber der Anlage am Donnerstag.

ORF

Weiterbetrieb noch für 20 Jahre geplant

Der 700-Megawatt-Reaktor wurde noch im ehemaligen Jugoslawien gebaut und ist seit 1983 in Betrieb. Seit dem Zusammenbruch Jugoslawiens wird das Atomkraftwerk gemeinsam von Slowenien und Kroatien verwaltet und versorgt auch beide Länder mit Strom. Eigentlich sollte die Anlage in Krsko 2023 abgeschaltet werden, die beiden Länder einigten sich vor zwei Jahren aber auf einen Weiterbetrieb für eine Dauer von 20 Jahren.

ORF

Häufig Kritik wegen Erdbebenlinien

Umweltgruppen, darunter die Organisation Greenpeace, fordern seit langem den Abriss des Atomkraftwerks. Als Gründe geben sie das Alter der Anlage sowie deren Lage in einer für Erdbeben anfälligen Region an - mehr dazu in AKW Krsko: Neue Erdbebenlinien aufgedeckt (kaernten.ORF.at; 7.04.16).

Links: