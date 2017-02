Hunderttausende Euro Schaden bei Brand

Im Großeinsatz standen in der Nacht auf Donnerstag rund 100 Feuerwehrleute bei einem Lagerhausbrand in Köstenberg (Gemeinde Velden). Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere Hunderttausend Euro.

Durch das Feuer wurden Erd- und Obergeschoß und Teile des Dachstuhls schwer beschädigt, der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro, Menschen wurden nicht verletzt. Bezüglich der Brandursache werden weitere Erhebungen geführt. Im Löscheinsatz standen neun Feuerwehren mit 100 Einsatzkräften.

FF Lind ob Velden

Erst am letzten Wochenende war es in Kärnten zu einem Großbrand gekommen. Eine große Halle mit Sägewerk ging im Lavanttal in Flammen auf, Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein - mehr dazu in Brand in Sägewerk: Technischer Defekt.