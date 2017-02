Eifersuchtanfall endet im Gefängnis

Ein 25-jähriger Klagenfurter hat in der Nacht auf Donnerstag seine Ex-Freundin und ihren neuen Freund bedroht. Bei der Festnahme verletzte er zwei Polizisten leicht, der Eifersuchtsanfall endete für den Mann im Gefängnis.

Die Beziehung des Paares endete laut Polizei erst vor wenigen Tagen. Dass seine Ex bereits eine neue Bekanntschaft hatte, dürfte den 25-Jährigen sehr eifersüchtig gemacht haben. Am Mittwoch suchte er seine Ex-Freundin in deren Wohnung auf, es kam zum Streit. Der 25-Jährige drohte auch, zur Arbeitsstelle ihres neuen Freundes zu fahren und ihn zusammenzuschlagen. Um ihn daran zu hindern, sperrte die Frau die Wohnungstüre zu. Der 25-Jährige fand aber rasch den Schlüssel, verließ die Wohnung und setzte sich ins Auto, das Handy der Frau nahm er ebenfalls mit. Die Frau fand ein altes, noch funktionstüchtiges Handy und alarmiert damit die Polizei.

Polizisten bei Festnahme verletzt

Zwischenzeitlich war der Klagenfurter bei der Firma des neuen Freundes angelangt. Es kam zu einem heftigen Streit zwischen den beiden Männern, der aber nicht handgreiflich wurde. Auf dem Weg zu seinem Auto wartete dann bereits die Polizei auf den Klagenfurter. Bei der Festnahme widersetzte sich der 25-Jährige und verletzte dabei zwei Polizisten leicht. Er versuchte auch noch, vor den Augen der Polizei etwas Heroin aus seinem Auto zu entsorgen, was natürlich nicht funktionierte.

Ex-Freundin mehrmals bedroht und verletzt

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige seine ehemalige Lebensgefährtin bereits mehrmals gefährlich bedroht hatte und sie auch verletzte. Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen, er wurde über Anordnung der Staatsanwalt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Rabiater Nachbar verhaftet

In der Nacht musste die Klagenfurter Polizei erneut ausrücken, ein 41 Jahre alter Mann bedrohte in seiner Wohnung einen 55-jährigenn Nachbarn mit einer Waffe. Die Cobra musste ausrücken um den alkoholisierten Angreifer festzunehmen. In dessen Wohnung wurden auch eine Luftdruckpistole, ein Kampfmesser und ein Pfefferspray gefunden und sichergestellt. Der 41-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert.

Erst am Mittwoch hatte die Polizei in Wolfsberg bei einem Verdächtigen ein Waffenarsenal und Drogen gefunden. Eigentlich war die Polizei dem 17-Jährigen wegen einer vergleichsweise harmlosen Sachbeschädigung auf der Spur - mehr dazu in Polizei fand Waffenarsenal bei 17-Jährigem.