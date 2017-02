Alkofahrt: Rauschbrille als Abschreckung

Bei einem Drittel der Unfälle unter Alkoholeinfluss sind die Fahrer zwischen 15 und 24 Jahre alt. Mit Rauschbrillen und Fahrsimulationen versucht der ÖAMTC, Jugendliche in Schulen für das Thema zu sensibilisieren.

Laut dem Autofahrerclub ÖAMTC passieren sechs Prozent aller Verkehrsunfälle auf Österreichs Straßen unter Alkoholeinfluss. Vor allem junge Verkehrsteilnehmer scheinen die Gefahren von Alkohol am Steuer zu unterschätzen bzw. das eigene Fahrkönnen zu überschätzen. Jüngstes Beispiel dafür ist ein 18 Jahre alter Probeführerscheinbesitzer, der am Mittwoch auf der S37 mit 174 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Er wurde auf Höhe Maria Saal von einer Zivilstreife angehalten, den Probeführerschein ist er los.

ORF

Verändertes Gesichtsfeld bei Alkoholisierten

Aber zurück zum Thema Alkohol: Sogenannte „Rauschbrillen“ sehen aus wie Skibrillen, haben aber einen gänzlich anderen Effekt. Sie vermitteln den Trägern einen realistischen Eindruck, wie sich das Gesichtsfeld unter Alkoholeinfluss verändert. Mit diesen Brillen hat der ÖAMTC nun ein Präventionsprogramm an den Kärntner Schulen gestartet.

Die Rauschbrille im Versuch Einen geraden Strich entlanggehen? Wie der Test zeigt, ist das mit der Rauschbrille so gut wie unmöglich.

Alkohol bei Jugendlichen „ein großes Thema“

Petra Peitler, stellvertretende Direktorin des ÖAMTC Kärnten sagte: „Gerade bei Jugendlichen ist Alkohol ein großes Thema, so auch der Restalkohol in den frühen Morgenstunden. Wir versuchen den Schülern näherzubringen, in welchem Rauschzustand sie sich ans Steuer setzen, wenn sie zwei bis drei Bier oder andere alkoholische Getränke zu sich nehmen.“

ORF

Schockvideos sollen aufrütteln

Aber nicht nur Alkoholkonsum, sondern auch Ablenkungen am Steuer durch das Handy oder Navigationsgeräte können gefährlich werden. An einem eigenen Fahrsimulator können Schüler reale Verkehrssituationen trainieren.

Kaum Reaktionszeit bei Hindernissen Wer am Steuer seines Autos abgelenkt wird, hat keine Zeit auf plötzliche Hindernisse im Straßenverkehr zu reagieren.

Petra Peitler: „Das Feedback ist sehr positiv, leider müssen wir die Jugendlichen immer wieder mit Schockmeldungen und Schockvideos das Thema näherbringen, weil die Einstellung vorherrscht: Mir kann das nicht passieren.“

ORF

Sehr hohe Promillewerte bei Alkolenkern

Laut Statistik gehen Unfälle unter Alkoholeinfluss leicht zurück, was jedoch beunruhigt ist folgendes: Werden Alkolenker bei Verkehrskontrollen erwischt, sind ihre Werte meist deutlich über den erlaubten 0,5 Promille. Adolf Winkler, Leiter der Verkehrspolizei Kärnten: „Erfahrungswerte bei unseren Schwerpunktkontrollen zeigen, dass alkoholisierte Lenker im Promillebereich zwischen 1,0 und 1,6 Promille liegen und damit in einem Promillebereich, wo es wirklich gefährlich wird.“

ORF

Deswegen liegt der Schwerpunkt der Kontrollen künftig vermehrt in der Altersklasse zwischen 20 und 25 Jahren, heißt es von der Polizei.