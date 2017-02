Schilder für Parkzonen werden gebastelt

Da die neue Parkordnung in Klagenfurt für Verunsicherung sorgt, werden derzeit neue Schilder gebastelt. Im Frühling werden die Zonen dann mit blauen Strichen versehen.

Ist dieser Parkplatz gebührenpflichtig oder nicht? Diese Frage stellen sich Autofahrer in der Landeshauptstadt seit Inkrafttreten der neuen Gebührenverordnung Anfang des Monats. In der stadteigenen Werkstätte werden deshalb insgesamt 180 neue Hinweistafeln produziert, die in den neuen Park-Zonen aufgestellt werden.

Blaue Streifen werden angebracht

Sobald es die Wetterverhältnisse zulassen, sollen sämtliche gebührenpflichtigen Parkplätze in Klagenfurt mit einem blauen Streifen gekennzeichnet werden, um Missverständnisse auszuräumen.

