Prettner: Offener Brief gegen Sparpläne

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) reagiert mit einem offenen Brief auf Aussagen des Präsidenten der Industriellenvereinigung, Christoph Kulterer. Er forderte Einsparungen von 140 Millionen Euro im Gesundheitsbereich. Für Prettner wäre das fahrlässig.

In Kulterers Vorstoß Anfang Februar hatte es geheißen, man müsse fragen, welche Gesundheitsversorgung Kärnten brauche und wie diese effizient und kostengünstig umzusetzen sei. Auch die Schließung eines Krankenhauses müsse angedacht werden. Wenn man für ein Strategiepapier die Vorgabe habe, kein Krankenhaus werde geschlossen, sei das der falsche Ansatz, so Kulterer - mehr dazu in Industrie will bei Gesundheit sparen.

Prettner: Sparen würde Versorgung gefährden

Prettner betonte am Dienstag, im Gesundheitsbereich werde gespart, noch mehr zu sparen wäre fahrlässig und würde die Versorgung der Patienten gefährden und viele Arbeitsplätze vernichten. Wirtschaftsforscher würden dem Gesundheitswesen österreichweit bis 2020 einen Beschäftigungsanstieg von knapp 8.500 Personen pro Jahr prognostizieren.

Sie wolle keine Zustände wie in Großbritannien oder Deutschland, wo Menschen nicht mehr versorgt werden, die sich das finanziell nicht leisten können, so Prettner in Richtung des Präsidenten der Industriellenvereinigung.

