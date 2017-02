60-Jährige von drei Männern verprügelt

Eine 60 Jahre Frau ist am Freitag in Villach St. Martin von drei Männern verprügelt worden. Die Frau wollte in einem Lokal einen Streit zwischen den Männern und der Kellnerin schlichten. Der Vorfall wurde erst am Montag bekannt.

Die drei Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren suchten Streit mit der Kellnerin eines Cafes. Als ein Gast dazwischen ging, attackierten sie ihn. Die 60 Jahre alte Frau bewies Zivilcourage und ging dazwischen, daraufhin gingen die drei Männer auch auf sie los.

Die Frau wurde zu Boden geschleudert, die Täter traten ihr gegen den Kopf, bis sie bewusstlos wurde. Der zuvor attackierte Gast sowie die Kellnerin des Lokals wurden ebenfalls verletzt. Alle drei Prügelopfer wurden im LKH Villach behandelt, von den Tätern fehlt jede Spur.