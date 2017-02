Immer mehr Urlauber aus Südosteuropa

Die Kärntner Wintersport-Gebiete sind mit den Buchungen in den Semesterferien zufrieden. Mittlerweile kommt fast jeder dritte Gast im Winter aus Zentral- und Osteuropa. Ungarische Winterurlauber liegen bei den Übernachtungen bereits an dritter Stelle.

Kärntens Wintertourismus wurde in den vergangenen Jahren deutlich internationaler. Christian Kresse, der Geschäftsführer der Kärnten Werbung, sagte, es würden immer mehr Gäste aus Osteuropa in Kärnten urlauben. Im Vergleich zum Vorjahr kämen heuer 27 Prozent der Touristen aus Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei, aber auch aus Rumänien und der Ukraine. „Wir sehen, dass mittlerweile dieser Gästemarktanteil auf gleichem Niveau ist wie beispielsweise jener aus Deutschland“, so Kresse.

Pluspunkte: Überschaubar und familienfreundlich

Urlauber aus Osteuropa schätzen vor allem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die Familienfreundlichkeit. Kärntens Wintersportorte punkten gerade wegen ihrer überschaubaren Größe, meinte Maria Zernatto vom Hotel Almresort auf der Kanzelhöhe. Damit sich die Gäste wohlfühlen, sollten aber zumindest einige Mitarbeiter auch eine slawische Sprache beherrschen: „Ich habe bei uns im Büro eine Dame, die in der Schule Russisch gelernt hat. Sie versteht auch die Polen, spricht Tschechisch und fließend Slowenisch, Kroatisch und Serbisch.“ Gut die Hälfte aller Skiurlauber im Almresort kommt bereits aus Osteuropa.

Die Lust am Skifahren sei gerade in diesen Ländern ungebrochen, bestätigt Maria Zernatto vom Almresort Kanzelhöhe: „Die Aktivität, die den Skisport anbelangt, ist unglaublich. Es macht richtig Spaß, diese Gäste zu bedienen. Überhaupt jetzt, wo es Schnee gibt, ist sind sie so zufrieden.“ Dazu kommt, dass Kärnten für Urlauber aus Osteuropa relativ schnell mit dem Auto erreichbar ist.

Studie: Bis 2025 weiteres Potenzial vorhanden

Dass der Markt noch lange nicht ausgeschöpft ist, bestätige auch eine Studie, so Kärnten-Werber Christian Kresse: „Wir wissen, dass es in Polen mehr aktive Skifahrer gibt als in Deutschland. Die Österreichwerbung hat uns bis 2025 in diesen Märkten ein weiteres Potenzial von plus 35 bis 38 Prozent beschienen.“ Man werde weiterhin intensiv daran arbeiten, Kärnten als Urlaubsland auf diesen Märkten zu etablieren.

Mit großflächigen Plakaten in Warschau oder Budapest, Prospekten und einem Internetauftritt in der jeweiligen Landessprache soll die Lust am Kärntner Winter weiter gesteigert werden. Schon im vergangenen Jahr sie die Werbung in diesen Region verstärkt worden. Für den kommenden Winter will man die Mittel nochmals erhöhen, heißt es von der Kärnten Werbung.

Links: