Brand nicht bemerkt: 86-Jähriger tot

Zwischen Samstag und Montag ist in einem einschichtig gelegenen Bauernhof in Metnitz ein Brand ausgebrochen, den niemand bemerkte. Erst am 13. Februar wurde der Bewohner des Hauses, ein 86-jähriger Pensionist, tot gefunden.

Der Brand wurde erst am Montag entdeckt. Die im Einsatz stehende Feuerwehr Grades konnte nur mehr Nachlöscharbeiten durchführen, das Haus war bereits komplett zerstört. Der alleine am Hof lebende 86-jährige Besitzer konnte etwas abseits des Brandobjektes nur noch tot aufgefunden werden.

Ermittlungen laufen

Zur Todesursache können zum derzeitigen Ermittlungsstand noch keine Aussagen getroffen werden. Diese soll durch eine Obduktion des Leichnams am Dienstag geklärt werden. Die Ermittlungen in Bezug auf die Brandursache mussten wegen einsetzender Dunkelheit, Einsturzgefahr und notwendiger Nachlöscharbeiten auf Dienstag verschoben werden.