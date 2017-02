Kindergartenessen für 43 Cent

Die Lebensmittel für ein Essen dürfen in den städtischen Kindergärten in Klagenfurt 43 Cent kosten. Dabei soll das essen gesund und abwechslungsreich sein. Bioprodukte seien bei dem Preis nicht möglich, sagen professionelle Caterer.

In der Betriebsküche von Paul Seher in Ludmannsdorf wird beinahe ausschließlich für Kinder gekocht. 1.200 Portionen werden hier täglich für Kindergärten, Horte, Schulen und Krabbelstuben zubereitet. Gekocht wird bevorzugt mit Produkten aus der Region. Apfelkompott und Käsnudeln werden selbst gemacht, auf Convenience-Produkte versucht man - so gut es geht - zu verzichten. Das habe auch seinen Preis, sagte Seher. Der Wareneinsatz betrage mindestens 80 Cent bis einen Euro pro Essen. Bioprodukte würden 20 bis 30 Cent pro Essen pro Kind mehr kosten, das müssten die Eltern bereit sein, zu zahlen. Allein Biofleisch koste drei bis viermal so viel.

Zentraler Einkauf in Klagenfurt

In den städtischen Klagenfurter Kindergärten kalkuliert man mit wesentlich geringeren Kosten. Neun der insgesamt 14 städtischen Kindergärten besitzen eine eigene Küche. Insgesamt 2.200 Essen werden dort pro Tag für die Kinder zubereitet. Weil es seit November für sie einen zentralen Einkauf gibt, wurden Kosten eingespart, wie es heißt. Pro Portion wird derzeit mit 43 Cent gerechnet, sagte SPÖ-Familien- und Bildungsstadträtin Ruth Feistritzter.

Diätologin überprüft Menüplan

Man stehe vor der Herausforderung, den Essensbeitrag nicht erhöhen zu wollen. Man habe gesehen, dass man bei den Lebensmitteln sparen könne, wenn es einen zentralen Einkauf gebe. Das habe man eingeführt und werde nach einem Jahr evaluieren. Derzeit zahlen Eltern nach Informationen auf der Homepage der Stadt Klagenfurt für Kindergarten und Hort ganztags mit Essen rund 179 Euro. Für Fünf- bis Sechsjährige rund 95 Euro. Die Krabbelstube halbtags mit Essen kostet rund 179 Euro.

An der Qualität der Mahlzeiten soll es trotzdem nicht mangeln, der Menüplan wird regelmäßig von einer Diätologin des Landes kontrolliert. Obst und Gemüse, Vollkornprodukte sowie der sparsame Einsatz von Fett und Zucker seien dabei die entscheidende Kriterien für eine gesunde Ernährung, heißt es.