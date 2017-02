Bademeister rettete Dreijährigen

Ein dreijähriger Bub ist am Samstagabend in der Kärntentherme in Villach fast ertrunken. Ein Bademeister holte das Kind aus dem Wasser und konnte es wiederbeleben. Der Bub war mit Vater und Schwester im Bad.

Ein 35-jähriger Villacher war mit seiner vierjährigen Tochter und dem dreijährigen Sohn in der Kärnten Therme. Als er gegen 18.45 Uhr seinen Sohn kurz aus den Augen gelassen hatte, dürfte sich dieser alleine in das Becken begeben haben.

Der 48-jährige Bademeister der Therme sah den Buben im Wasser treiben, barg ihn und begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Nach kurzer Zeit erlangte der Dreijährige wieder das Bewusstsein. Nach der weiteren Versorgung durch Mitarbeiter des Roten Kreuzes wurde der Bub mit der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.