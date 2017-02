Untreue: Scheuch „nicht schuldig“

Der Untreueprozess um eine BZÖ-Wahlkampfbroschüre wird am Freitag in Klagenfurt fortgesetzt. Als letzter von insgesamt sechs Angeklagten sagt derzeit Uwe Scheuch aus, er bekannte sich „nicht schuldig“.

Seit 17. Jänner wird in der Causa am Landesgericht Klagenfurt verhandelt. Den insgesamt sechs Angeklagten wird vorgeworfen, 2009 ein Magazin, mit dem der Wirtschaftstandort Kärnten beworben werden sollte, in eine BZÖ Wahlbroschüre umgewandelt zu haben.Die Broschüre wurde kurz vor der ersten Landtagswahl nach dem Tod von Jörg Haider über eine Wochenzeitung an alle Kärntner Haushalte verschickt. Der Schaden soll bei 219.000 Euro liegen.

Vor Gericht mussten sich Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler, derzeit FPÖ-Bundesrat, die Ex-FPÖ- und BZÖ-Politiker Harald Dobernig und Uwe Scheuch, BZÖ-Werber Stefan Petzner und die zwei Vorstände der Kärntner Landesimmobiliengesellschaft (LIG), Rene Oberleitner und Johann Polzer verantworten.

APA/Ferdinand Hafner

„Erst am Frühstückstisch gesehen“

Aus dem damaligen Ressort von Uwe Scheuch flossen 5.000 Euro an Steuergeld in die umgestaltete Broschüre, die ursprünglich als Standort- Imageborschüre für Kärnten geplant war. Scheuch sagte vor Gericht, er habe die Broschüre vor der Versendung nie gesehen, erst als sie dann auf seinem Frühstückstisch gelegen sei. Und dann sei ihm sehr wohl aufgefallen, dass die Broschüre ausschließlich mit Fotos der BZÖ-Politiker nicht optimal ausgefallen sei.

Scheuch: „Da war ich schlampig“

Die Gestaltung sei aber ausschließlich in den Händen von Stefan Petzner gelegen, so Scheuch. Er selbst sei nie eingebunden gewesen und er sei davon ausgegangen, dass es eine im Sinne des Landes dargestellte Arbeit der einzelnen politischen Verantwortungsträger sein soll.

Auf die Frage von Richter Christian Liebhauser Karl, warum dann nicht auch Politiker der anderen Regierungsparteien in der Broschüre gewesen sind, meinte Scheuch, er habe nicht gewusst, wer in der Broschüre vorkommt. „Und trotzdem überweisen Sie 5.000 Euro an Steuergeld aus dem Bildungsressort“, fragte der Richter. „Da war ich schlampig“, antwortete Scheuch.

Dörfler bekannte sich nicht schuldig

Am Donnerstag sagte Ex-Landeshauptmann Gerhard Dörfler aus. Im Gegensatz zum ehemaligen Finanzreferenten Harald Dobernig und Ex-BZÖ-Wahlwerber Stefan Petzer legte er kein Geständnis ab - mehr dazu in Prozess: Dörfler bekennt sich nicht schuldig.

Für die beiden Manager endete der Prozess am Donnerstag mit einer Diversion. Sie bekannten sich zum Vorwurf der Untreue am Donnerstag nicht schuldig, sehr wohl räumten sie aber eine Verletzung ihrer Pflichten als Geschäftsführer ein.

Links: