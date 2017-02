Einigung über „Slowenenpassus“ in Sicht

Nach den Streitigkeiten um den „Slowenenpassus“ in der neuen Kärntner Landesverfassung hat die Koalition am Freitag überraschend zu einer Pressekonferenz geladen. Nach ersten Informationen dürfte eine Einigung präsentiert werden.

Am 2. Februar ließ ÖVP-Landesrat Christian Benger die Bombe platzen. Geplant war, den Satz „Die Fürsorge des Landes und der Gemeinden gilt den deutsch- und slowenischsprachigen Landsleuten gleichermaßen“ in die neue Verfassung aufzunehmen. Nach „Bedenken in der Bevölkerung“ sprach sich die ÖVP plötzlich gegen die Erwähnung der Volksgruppe in der Verfassung aus - mehr dazu in Verfassung: ÖVP gegen Slowenenpassus.

Koalitionspartner SPÖ und Grüne blieben in der Folge hart, für die ÖVP hagelte es Kritik, auch parteiintern gab es kritische Stimmen. Die Regierung lud am Freitagvormittag überraschend zu einer Pressekonferenz, um 11.30 Uhr wollen LH Peter Kaiser (SPÖ), Benger und Grüne-Landessprecherin Marion Mitsche über „Aktuelles zur Reform der Kärntner Landesverfassung“ informieren. Es soll ersten Informationen zu Folge eine Einigung geben.

Erst Donnerstagnachmittag fand erneut ein Treffen der Koalitionsverhandler der drei Regierungsparteien zur Verfassungsreform statt - mehr dazu in Weitere Verhandlungen zur Verfassungsreform.

