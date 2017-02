Brand in Sägewerk: Technischer Defekt

Die Brandursache für das Feuer in einem Sägewerk in St. Andrä im Lavanttal ist ein technischer Defekt gewesen. Das haben die Experten der Polizei festgestellt. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.

Am Wochenende ist es in St. Ulrich bei Eitweg zu dem Großbrand in dem Sägewerk gekommen. Eine große Halle mit Sägewerk stand in Vollbrand. Die Flammen griffen bereits auf einen angrenzenden Stadel über. 21 Rinder, die sich zu diesem Zeitpunkt darin befanden, konnten von den Einsatzkräften rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand - mehr dazu in Großbrand in Lavanttaler Sägewerk.

Einsturzgefahr: Schwierige Ermittlungen

Die Erhebungen gestalteten sich aufgrund der Größe des Objektes, sowie des hohen Zerstörungsgrades und der akuten Einsturzgefahr gewisser Bereiche als äußerst schwierig, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Ermittlungen ergaben schließlich, dass der Brand durch eine betriebsbedingte, technische Zündquelle entstanden sein muss. Das Feuer sei demnach im Bereich von Kabeln entstanden.