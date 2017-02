Besucherrekord im Stadttheater

Das Stadttheater Klagenfurt hat seine Auslastung in der Spielsaison 2015/16 mit 83 Prozent erneut gesteigert. Bei den elf Produktionen wurden 110.455 Besucher gezählt. Für heuer sind Kooperationen mit Laibach, Rom und Bologna geplant.

Gestiegen sind in der letzten Spielsaison auch die Einnahmen, und zwar von 2,9 auf 3,3 Millionen Euro. Dadurch, und aus den Überschüssen der beiden vergangenen Spielsaisonen, könne das Theater in eine Dachsanierung investieren, sagte Kulturlandesrat Christian Benger (ÖVP) am Donnerstag. Diese wird rund 700.000 Euro kosten. In der vergangenen Saison wurden im Stadttheater Klagenfurt 1,16 Millionen Euro in Qualitätsverbesserungen wie Tontechnik und Bestuhlung investiert.

Stadttheater bekommt wieder Mehrjahresvertrag

Von Seiten des Landes fließen 9,8 Mio. Euro in den Kulturbetrieb, gedeckelt ist dieser Betrag seit dem Vorjahr und bleibt es auch bis ins Jahr 2019. Von der Stadt kommen, ebenso gedeckelt, 6,4 Mio. Euro. Im Theaterausschuss wurde am Mittwoch laut Benger beschlossen, dass das Stadttheater wieder einen Mehrjahresvertrag bekommt, Details würden noch ausgearbeitet. Fixer Bestandteil sollte laut Benger sein, dass Ersparnisse für Investitionen aufgewendet werden.

In der nächsten Spielsaison sind Kooperationen mit den Theatern in Laibach, Bologna und Rom geplant. Bis zum Sommer soll auch erhoben werden, ob und wo in Klagenfurt eine Studiobühne eingerichtet werden könnte.

