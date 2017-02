Stadttheater: Premiere von Otello

Donnerstagabend hat am Stadttheater Klagenfurt die Premiere von Giuseppe Verdis Meisterwerk „Otello“ stattgefunden. Mit dieser Produktion verabschiedet sich Chefdirigent Alexander Soddy aus Kärnten.

Das Drama nach Shakespeare wurde von Guiseppe Verdi und seinem Librettisten Arrigo Boito radikal gekürzt. Dadurch steht die Beziehung von Otello und Desdemona im Vordergrund, ebenso wie Jago, dessen Intrigennetz das Glück der beiden zerstört. Die Inszenierung verzichtet auf jegliches Experiment, setzt auf Tradition und vertraut auf gewaltige Stimmen.

ORF

„Durchkomponierte, fast symphonische Opernform“

Otello ist für Chorsänger ein Höhepunkt der Musikliteratur. Auch Chefdirigent Alexander Soddy erfüllte sich und dem Kärntner Symphonie Orchester mit diesem Spätwerk Verdis einen lang gehegten Wunschtraum: „Verdi hat das völlig perfekt zusammen gemischt, diese italienische Petition und die Zukunft der Oper, diese durchkomponierte, hochdramatisch fast symphonische Opernform“, so Soddy.

ORF

Intrigennetz im Kampf um die Liebe

Die siegreiche Heimkehr der unter Venezianischer Oberhoheit stehenden Flotte nach Zypern steht in dieser Oper unter keinem guten Stern. Ihr Oberbefehlshaber Otello hat im Kampf gegen die Mauren nicht seinen Fähnrich Jago sondern Cassio zum Hauptmann befördert. Jago fühlt sich übergangen und sinnt auf Rache. Ein Intrigennetz weckt Otellos Eifersucht und der Treue seiner geliebten Frau Desdemona wird in Frage gestellt.

ORF

„Teuflische Spiel der Hinterlist“

Der italienische Startenor Antonello Palombi hat sich erst nach Jahren an Lebenserfahrung an die Titelpartie des Otello gewagt: Er sehe diese Verdi-Oper nicht als Eifersuchtsdrama, sondern vielmehr als Paradebeispiel, wie man einem Mächtigen den Boden unter den Füßen wegziehen könne, und dieser verunsichert und verletzbar werde. „Man braucht Lebenserfahrung um dieses teuflische Spiel der Hinterlist durchschauen zu können, denn es begegnet uns überall, in der Arbeitswelt, in der Liebe... etc“, sagte Palombi.

ORF

Herzschmerz der Superlative

Regisseur Patrick Schlösser, der aus Krankheitsgründen die Endproben nicht selbst leiten konnte, legte die Oper so intim wie möglich an. Er reduzierte die Tragödie auf ein Seelendrama und verzichteet auf monumentale Bühnenarchitektur. Er setzte in der Szenerie auf Textilien und Prospekte mit Attributen aus unterschiedlichen Epochen und Kulturen. Für die Ausstattung zeichnet der bildende Künstler Miron Schmückle verantwortlich. „Ich ging von historischen Motiven aus, die lokalisierbar sind, Venedig des 16. Jahrhundert. Ich entwarf das Muster jedoch selber“ sagte Schmückle.