Kohlenmonoxid-Vergiftungen: Ursache geklärt

Sechs Menschen sind Ende Jänner in der Aichingerhütte am Dobratsch durch Kohlenmonoxid vergiftet worden. Nun wurde die Ursache geklärt. Der Dauerbetrieb eines Gasherdes und mangelnde Belüftung führten zu den erhöhten CO-Werten.

In der Aichingerhütte auf dem Dobratsch trat Ende Jänner Kohlenmonoxid in lebensgefährlicher Konzentration aus. Ein Mann wurde bewusstlos in der Gastwirtschaft gefunden, er war in Lebensgefahr, fünf weitere Personen wurden leicht vergiftet – mehr dazu in Kohlenmonoxid in Hütte: Sechs Vergiftungen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnte nun die Ursache geklärt werden. Der dauerhaften Betrieb von Gasanlagen in der Küche, insbesondere eines Gasherdes, und mangelnde Belüftung führten zur erhöhten CO-Konzentration. Untersucht wurde die Ursache von Sachverständigen für Gastechnik, Rauchfangkehrern und der Villacher Feuerwehr.

HFW Villach

Warnmelder können Leben retten

Ein Kohlenmonoxid-Austritt kann grundsätzlich an allen Feuerstätten auftreten, die für die Verbrennung Raumluft absaugen. Ist die Luftzufuhr defekt und nicht ausreichend, fehlt es an Sauerstoff, Kohlenmonoxid entsteht. Leben retten können auch Kohlenmonoxid- Messgeräte - mehr dazu in Kohlenmonoxid: Warnmelder retten Leben.