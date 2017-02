32-Jähriger starb an Drogenmix

Ein 32-jähriger Klagenfurter ist am Sonntag tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Laut Obduktion starb der Mann an einem Drogenmix. Im letzten Jahr gab es in Kärnten mit zwölf Drogentoten einen neuen Negativ-Rekord.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann am Sonntag tot aufgefunden. Es wurde eine Obduktion durchgeführt, um die Todesursache zu klären. Diese ergab eine Vergiftung durch die Einnahme von mehreren Suchtgiften. Die Ermittlungen waren vorerst noch nicht abgeschlossen.

Erste Ende Dezember war ein 51-jähriger Mann nach der Einnahme von Drogen in Hermagor tot aufgefunden worden. Im letzten Jahr gab es in Kärnten zwölf Drogentote, ein neuer Negativ-Rekord. Bereits im August forderte die Polizei von der Politik strengere Gesetze, um besser gegen Drogenhändler vorgehen zu können.

Neue Tätergruppen drängen nach Kärnten

Laut dem Suchtmittelbericht des Bundeskriminalamtes gibt es in Klagenfurt vorwiegend nigerianische Tätergruppen, die mit Kokain und Cannabiskraut handeln, daneben fassen immer mehr afghanische Drogenhändler in den Kärntner Städten Fuß, die mit Heroin handeln und auch Gewalt einsetzen - mehr dazu in - mehr dazu in Drogenproblematik verschärft sich. Täter aus Ungarn und den Niederlanden bringen Amphetamine und Ecstasy ins Land.

