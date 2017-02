FPÖ-Urgestein Mölzer für Slowenenpassus

Im Koalitionsstreit um die Erwähnung der slowenischen Volksgruppe in der neuen Landesverfassung spricht sich auch Andreas Mölzer gegenüber dem ORF Kärnten für den Slowenenpassus aus. Es sei „nicht klug“, die Frage wieder hochzukochen.

Die ÖVP machte einen Rückzieher von ihrem eigenen Kompromiss im Entwurf für die neue Landesverfassung. Landesrat Christian Benger will den Satz „Die Fürsorge des Landes und der Gemeinden gilt den deutsch- und slowenischsprachigen Landsleuten gleichermaßen“ streichen. Das Argument: Es gebe zu viele negative Reaktionen in der Bevölkerung. SPÖ und Grüne bestehen auf dem Passus - mehr dazu in Verfassung: Kaiser besteht auf „slowenisch“.

„Streit mit Volksgruppe beigelegt“

Ex-EU-Abgeordneter Andreas Mölzer sagte am Montag gegenüber dem ORF: „Ich finde diese politische Debatte natürlich nicht klug, weil ich gehofft habe, dass die Streitproblematik mit der slowenischen Volksgruppe historisiert und beigelegt und mit der Ortstafellösung auf einem friedlichen, konsensualen Weg ist. Ich stehe auf der Position des Kärntner Heimatdienstes, der glaubt, dass der Konsens der Deutschkärntner mit den Kärntner Slowenen etwas ganz Wichtiges ist, wir ganz andere soziokulturelle Probleme in Kärnten mit der Massenzuwanderung haben.“

Satz überhaupt „blöd“

Es sei daher nicht klug, die Frage wieder hochzukochen. Gegen den Ausdruck „slowenische Landsleute“ habe er - im Gegensatz zu anderen in der FPÖ - nichts. Allerdings glaube er, dass die Positionierung des Satzes „blöd“ sei, denn „no na“ sei es selbstverständlich, dass das Land allen Bürgern seine Obsorge widme. Er wäre für einen klaren Satz, der in etwa lauten könnte: „Es gibt in Kärnten historisch und soziokulturell die slowenische Volksgruppe.“ Das hätte er vorgezogen, aber man habe ihn nicht gefragt.

Mölzer über ÖVP: Taktische Gründe

Zum Schwenk der ÖVP gefragt sagte Mölzer, er denke auch, dass Vermutungen über ein taktisches Vorgehen richtig seien. Dass man das politische Überleben des schwarzen Landesparteiobmanns mit einem Verzögern der Verfassungsänderung und damit einem Verzögern der Proporzabschaffung sichern wolle. Er fürchtet vielleicht, unter die Räder zu kommen, so Mölzer. Er stimme Bundeskanzler Christian Kern bei, der sagte, man solle nicht mit dem Feuer spielen.

Es gebe in den Bereichen der älteren Gesellschaft schon noch Reste der Kärntner Urangst, aber das sei unberechtigt, so Mölzer. Der Abwehrkampf sei seit 100 Jahren vorbei. Die Frage der Minderheit in Kärnten sei gelöst.

Die Kärntner FPÖ fordert in der Frage eine Volksabstimmung und kritisiert das „unwürdige Taktieren“ der ÖVP.

Abwehrkämpferbund ist dagegen

In einer Aussendung am Mittwoch sagte der Kärntner Abwehrkämpferbund, der Entwurf der Novelle lasse die Möglichkeit offen, Slowenisch als zweite Landes- und Amtssprache in ganz Kärnten zu etablieren. Eine derartige Vorgehensweise würde eine flächendeckende Slowenisierung und eine enorme finanzielle Mehrbelastung im öffentlichen Bereich mit sich bringen.

