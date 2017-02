Gold für Kärntner bei Universiade

Bei der Winter-Universiade in Kasachstan, an der Studierende aus der ganzen Welt teilnehmen, hat der 22 Jahre alte Kärntner Richard Leitgeb Gold beim Slalom gewonnen. Erst in dieser Saison feierte Leitgeb auch sein Weltcup Debut.

Österreichs Team konnte am Dienstag bei der 28. Winter-Universiade in Almaty in Kasachstan im alpinen Herren-Slalom einen Dreifach-Triumph gefeiert. Hinter Leitgeb mit Gold gewannen die Salzburger Bernhard Binderitsch und Tobias Kogler Silber und Bronze. Vor dem Schlusstag hält Österreich als Nummer zwölf im Medaillenspiegel bei acht Medaillen (1 Gold, 2 Silber, 5 Bronze).

Erste Einsätze im Weltcup

Leitgeb kommt aus Straßburg. Er feierte im Dezember, beim Slalom in Val d`Isere sein Weltcup Debut, schied dabei aber aus. Bei weiteren Rennen in Madonna di Campiglio und Schladming konnte er sich nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren. Leitgeb ist Mitglied des ÖSV-B-Kaders, in einem Europacup-Slalom in Levi Ende November war er 14. Leitgeb ist beim ASKÖ ESV St. Veit.