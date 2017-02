Slowenenpassus: ÖVP bleibt beim Schwenk

Das Tauziehen um die Erwähnung der slowenischen Volksgruppe in der neuen Landesverfassung geht weiter. Die ÖVP forderte am Montag erneut eine Umformulierung der strittigen Passage. „Ich bin kein rechter Hetzer“, betonte ÖVP-Chef Benger.

Die neue Kärntner Landesverfassung sollte die Proporzregierung abschaffen und auch die slowenische Volksgruppe erwähnen. „Die Fürsorge des Landes und der Gemeinden gilt den deutsch- und slowenischsprachigen Landsleuten gleichermaßen“, lautete der von ÖVP-Chef Christian Benger vorgeschlagene Kompromiss vor eineinhalb Jahren, auf den sich die Koalition dann einigte.

Vergangene Woche sagte Benger dann plötzlich, die Passage müsse ersatzlos gestrichen werden, weil es zu viele negative Rückmeldungen aus der Bevölkerung gebe – mehr dazu in Verfassung: ÖVP gegen Slowenenpassus. Der Schwenk der ÖVP in Sachen Verfassungsreform stellte auch die Koalition mit der SPÖ und den Grünen vor einer Zerreißprobe.

ÖVP bleibt bei ihrer Linie

Nach einer Sitzung des ÖVP-Vorstands am Sonntagabend war für Montag ein Kompromissvorschlag der ÖVP erwartet worden. Doch die Parteispitze verteidigte am Montag in einer Pressekonferenz ihr Vorgehen. Die ÖVP fordert eine neue Formulierung jenes Satzes, in dem die slowenische Volksgruppe in der Landesverfassung erwähnt werden soll. „Die Formulierung muss überarbeitet werden. Jede Formulierung, die deutsch- und slowenischsprachige Bevölkerung trennt, ist abzulehnen“, so Benger.

Wie ein neuer Kompromiss ausschauen könnte, wollte Benger am Montag nicht konkret sagen, er verweist auf die Gespräche mit seinen Koalitionspartnern. In der Stellungnahme der ÖVP im Begutachtungsverfahren heißt es dazu: „Für die Kärntner Volkspartei sind in der Landesverfassung alle Kärntner Landsleute gleich zu behandeln.“ Dieser Satz soll Teil des Kompromissangebotes der ÖVP sein.

Nun soll es Verhandlungen über eine Neuformulierung mit SPÖ-Parteivorsitzendem Peter Kaiser und Grünen-Sprecherin Marion Mitsche geben. Die ÖVP wolle verhandeln, bis weißer Rauch aufsteige, sagte Klubobmann Ferdinand Hueter: „Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Lösung finden. Am Ende des Tages wird es vielleicht eine noch besser Formulierung geben.“ Zur Proporzabschaffung bekenne sich die ÖVP jedenfalls weiter, hieß es.

Benger: Was bringt Unruhe?

Benger sagte am Montag in Ö1, das Land habe sich um alle Menschen zu kümmern. Es gebe die Bundesverfassung, die über allem stehe und die Landesverfassung, hier seien klar alle Recht und Pflichten geregelt. Er wisse, dass man dies in anderen Regeionen nicht verstehe, aber in Kärnten sei das ein hoch sensibles Thema, mit dem man sensibel umgehen müsse. Eine neue Verfassung müsse bindend und nicht trennend sein, so Benger weiter. Man habe mit dem einen Satz einen Versuch unternommen, einen Konsens nach einer langen Diskussion zu finden: „Aber bei den Menschen kommt das andere an. Was bringt es, wenn wir hier Unruhe haben? Wir brauchen ein Kärnten, das geeint ist.“

ÖVP ortet „Misstrauen in der Bevölkerung“

In der Begutachtung der neuen Verfassung würden Bürgermeister und viele Menschen Sorgen äußern, blieb Benger bei seiner Argumentation. Er, Klubobmann Hueter und Parteigeschäftsführer Josef Anichhofer erklärten, dass das „Misstrauen“ in der Bevölkerung durch „eine Vielzahl an Bevorzugungen“ von slowenischsprachigen Kärntnern befeuert werde. Als Beispiel nannten sie die Bestellung von Direktoren zweisprachiger Schulen, die Grundkenntnisse in Slowenisch haben müssten.

„Es kann nicht sein, dass ein einsprachiger Kärntner nun keinen Job mehr bekommt“, meinte Benger. Dass Jobprofile juristisch mit der Passage in der Landesverfassung nichts zu tun hätte, stimme zwar, werde „in der Bevölkerung“ aber emotional vermischt. „Das Ganze sei ein „psychologisches Thema, kein Kopfthema.“ „Schaden wir der Volksgruppe doch nicht so“, sagte Benger. Und: „Ich bin kein rechter Hetzer, ich will verbinden.“

Lösung bis zum 14. Februar nötig

Bis zum Ende der Begutachtungsfrist am 14. Februar ist nun Zeit für eine neue Lösung. SPÖ und Grüne haben bisher kategorisch ihre Ablehnung bezüglich einer Streichung oder Änderung der Passage zu den Volksgruppen signalisiert. Bei den noch offenen Beschlüssen in der Causa Heta - etwa die Auflösung des Zukunftsfonds zur Schuldentilgung beim Bund - werden die ÖVP-Mandatare demnach nicht ausscheren, meinte Benger.

Als Krisensitzung wollten Benger und Klubomann Ferdinand Hueter den nächtlichen Landesparteivorstand am Sonntagabend nicht bezeichnen. Auch Spekulationen, die ÖVP habe Angst aus der Regierung zu fallen, weist die Parteispitze zurück. Hinter vorgehaltener Hand war am Montag in der ÖVP-Zentrale zu hören, die Partei wolle das Thema nicht den Freiheitlichen für den herannahenden Wahlkampf überlassen.

Team Kärnten will „Sachlichkeit“

Team Kärnten-Landesrat Gerhard Köfer rief am Montag zur Sachlichkeit auf. „Die ÖVP mit LR Benger wäre gut beraten, den Sturm im Wasserglas und ihre ‚Viel Lärm um Nichts-Komödie‘ endlich zu beenden.“ Das Projekt Verfassungsreform sei für Kärnten von zu großer Bedeutung, es eigne sich nicht für „kleinkarierte parteipolitische Spielchen“, so Köfer. Er wolle Stärkung der Kontroll- und Oppositionsrecht und Ausbau der Transparenz in Landtag und Regierung. KDie Zustimmung zur Reform werde davon abhängig sein, inwiefern man sich von Seiten der Koalition auch hier verhandlungsbereit zeige, sagte Köfer.

