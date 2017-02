Wörthersee: Auto landete auf Eis

Eine 48-jährige Autofahrerin ist Montagfrüh mit ihrem Auto am Wörthersee-Südufer bei Reifnitz ins Schleudern geraten. Das Auto landete mit der Front auf dem Eis des Sees und drohte einzubrechen. Zeugen sicherten den Wagen mit Abschleppgurten.

Kurz nach 7.00 Uhr war die 48-jährige Autofahrerin auf der Wörthersee Süduferstraße im Gemeindegebiet von Maria Wörth unterwegs. Dort kam sie auf der schneeglatten Fahrbahn mit ihrem Auto von der Straße ab. Der Wagen rutsche über die Straßenböschung. Die Front des Wagens landete auf dem Eis des Wörthersees, der Pkw drohte einzubrechen.

Lenkerin blieb unverletzt

Vorbeikommende Autofahrer bemerkten den Unfall, sie sicherten den Wagen mit Abschleppgurten. Die eintreffenden Polizeibeamten bargen die noch im Auto sitzende Frau, sie blieb unverletzt. Das nur leicht beschädigte Auto wurde von der Feuerwehr Reifnitz geborgen.

Durch den neuerlichen Schneefall kam es am Montag in Kärnten zu Verkehrsbehinderungen. Umgestürzte Bäume verlegten mehrere Straßen, auf den Autobahnen blieben Lkws hängen. Auf der Südautobahn (A2) landete ein Lkw im Straßengraben. Es kam auch zu Stromausfällen, Hunderte Haushalte waren ohne Strom - mehr dazu in Schnee: Verkehrschaos und Stromausfälle.