Schnee: Verkehrschaos und Stromausfälle

Der neuerliche Schneefall hält die Kärntner Einsatzkräfte auf Trab. Es kam zu Stromausfällen, derzeit sind 500 Haushalte ohne Strom. Umgestürzte Bäume verlegten mehrere Straßen. Auf der Südautobahn (A2) landete ein Lkw im Straßengraben.

Die Kärntner Feuerwehren müssen seit Sonntagnacht immer wieder ausrücken, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Punktuell kam es auch zu Stromausfällen gekommen, hieß es vom Energieversorger Kelag. In Stockenboi sind seit Sonntag 150 Haushalte ohne Strom. In Kappel an der Drau sind derzeit 200 Haushalte ohne Strom. In Oberleidenberg bei Wolfsberg sind 100 Haushalte betroffen. 50 Ausfälle gibt es derzeit auch am Ostufer des Weißensees.

Die starken Schneefälle sorgten Montagfrüh auch für Verkehrsbehinderungen, vor allem auf den Autobahnen. Bei Wernberg und Spittal blieben mehrere Lkws hängen und sorgten für Staus. Es kam auch zu mehreren Unfälle, die zumeist aber nur Sachschaden anrichteten.

Lkw landete im Straßengraben

Auf der Südautobahn (A2) kam es zwischen Finkenstein und Arnoldstein auf Höhe der Bärenbrücke zu einem Lkw-Unfall. Ein 27-jähriger Lkw-Fahrer aus Italien kam auf der schneeglatten Fahrbahn mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und landete damit im Straßengraben.

FF Gödersdorf

Der Lkw wurde schwer beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Weil bei dem Unfall mehrere hundert Liter Diesel austraten, standen drei Feuerwehren im Einsatz. Ein Fahrstreifen musste für die Bergung des Lastwagens gesperrt werden.

FF Gödersdorf

Zu einem Unfall kam es in der Früh auch am Wörthersee-Südufer bei Reifnitz. Eine Autofahrerin geriet ins Schleudern, das Auto landete mit der Front am Eis des Sees und drohte einzubrechen. Zeugen sicherten den Wagen mit Abschleppgurten - mehr dazu in Wörthersee: Auto landete am Eis.

Kettenpflicht auf zahlreichen Bergstraßen

Auf höher gelegenen Bergstraßen war ohne Ketten kein Weiterkommen. Kettenpflicht für sämtliche Fahrzeuge herrschte am Loibl- und Wurzenpass, auf der Turracher Höhe, der Weißensee-Straße, dem Nassfeld, dem Plöckenpass und der Seeberg-Bundesstraße. Am Seebergsattel wurde überhaupt ein Lkw-Fahrverbot verhängt.

Rund zehn Zentimter Schnee fielen in den Tal- und Beckenlagen über Nacht, bis zu 30 Zentimeter waren es in den Karawanken und Karnischen Alpen. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik sollen die Niederschläge bis Mittag aufhören.