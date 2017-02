Alkoholisierte biss Polizisten in den Arm

In Lieserbrücke in der Gemeinde Seeboden waren Sonntagfrüh sechs Betrunkene nach einem Discobesuch zu Fuss mitten auf der Straße unterwegs. Als die Polizei eintraf, biss eine 21 Jahre alte Frau einem Beamten in den Unterarm und verletzte ihn schwer.

Gegen 4.30 Uhr war die 21 Jahre alte Frau aus Spittal an der Drau mit fünf Bekannten – alle waren stark alkoholisiert - in Lieserbrücke mitten auf der Fahrbahn der Katschbergstraße zu Fuß unterwegs. Weil sie den Verkehr behinderten, wurde die Polizei gerufen. Als die Polizeibeamten die Personen aufforderten, an den Fahrbahnrand zu gehen, wurden sie ordinär beschimpft. Ein Beamter wurde in der Folge von der Gruppe umringt und bedrängt. Er versuchte, die Personen mit den Handflächen wegzustoßen.

Frau schlug und kratzte Polizisten

Die 21-Jährige griff den Beamten mehrmals an und schlug ihm mit der Faust und mit ihrer Rucksacktasche ins Gesicht. Zudem kratzte sie ihn mit ihren spitzen Fingernägeln im Gesicht, entriss ihm seine Brille und klammerte sich auch an seiner Bekleidung fest. Im Zuge des Befreiungsversuches stürzten der Beamte und Frau. Daraufhin wurde sie vorläufig festgenommen.

Weil die Spittalerin flüchten wollte, wurde sie von dem Beamten von hinten festgehalten. Dabei biss sie ihm durch den Anorak in den rechten Unterarm und trat wild gegen ihn. Trotz mehrfacher Aufforderung löste die Frau ihren Biss nicht. Auch mehrere Burschen aus der Gruppe versuchten den Beamten anzugreifen. Als vier weitere Beamte zur Verstärkung eintrafen, konnten die Situation beruhigt werden.

Anzeige wegen schwerer Körperverletzung

Die Frau ist bereits amtsbekannt. Sie wurde mit zwei weiteren Burschen zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion Spittal/Drau gebracht. Der Alkotest ergab bei allen Personen eine starke Alkoholisierung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde die Frau wegen schwerer Körperverletzung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt.

Der verletzte Polizist wurde wegen der blutenden Bisswunde sowie den blutenden Hautabschürfungen im Gesicht und an den Handballen ambulant im Krankenhaus Spittal behandelt.