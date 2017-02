Großbrand in Lavanttaler Sägewerk

Am späten Samstagabend ist es in St. Ulrich bei Eitweg (Gemeinde St. Andrä im Lavanttal) zu einem Großbrand in einem Sägewerk gekommen. Personen wurden ersten Informationen nach nicht verletzt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, stand eine Lagerhalle in Vollbrand. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Stadel über. Die Tiere, die sich zu diesem Zeitpunkt darin befanden, konnten von den Einsatzkräften rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

An den Löscharbeiten, die bis weit nach Mitternacht dauerten, waren zwölf Feuerwehren aus der Umgebung im Einsatz, darunter auch jene von Eitweg, Wolfsberg und Frantschach-St. Gertraud. Die Brandursache war zunächst unklar.