Diskussion über Kreuze im Klassenzimmer

Ausgelöst wurde die Diskussion durch durch das von der Regierung beschlossene religiöse Neutralitätsgebot. Demnach sollen im Öffentlichen Dienst bald keine religiösen Symbole mehr erkennbar sein. Keine Einigung gibt es bei Kreuzen in Schulen.

Die Ankündigung von SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar zu den Kreuzen in den Klassenzimmern hat für heftige Diskussionen gesorgt. Man müsse mit den Religionsgemeinschaften darüber diskutieren, wie das von der Regierung beschlossene religiöse Neutralitätsgebot gehandhabt werden soll. Nicht nur die ÖVP, auch Teile der SPÖ sprechen sich dafür aus, dass Schulen - und damit die Kreuze in den Klassenzimmern - von diesem Neutralitätsgebot nicht erfasst werden sollen.

Kreuze: Unterschiedliche Handhabung in Klassen

Für den Kärntner Landesschulratspräsidenten Rudolf Altersberger (SPÖ) war das Anlass, zu erheben, wie die Schulen die Kreuze in den Kärntner Klassenzimmern handhaben. Bisher gehörten ja für Generationen von Schülern - von der ersten Klasse Volksschule bis zur Matura - zwei Dinge zur Grundausstattung einer Schulklasse: Das Bild des amtierenden Bundespräsidenten und das Kreuz. Vom Präsidentenfoto gibt es mittlerweile meistens nur noch eines pro Schule. Und auch mit dem Kreuz halten es die Schulleiter der insgesamt 3.000 Pflichtschulklassen in Kärnten ganz unterschiedlich, sagte Altersberger nach einer Blitzumfrage unter den Schulen: „Da gibt es sehr interessante Rückmeldungen, von null bis zu hundert Prozent in den einzelnen Klassen.“

Da gebe es Schulen, in deren Klassen von den Schülern selbst künstlerisch gestaltete Kreuze aufgehängt sind, mehr als Kunstwerk, denn als Symbol, sagte Altersberger. Und es gebe Schulen, die zwar Kreuze haben, aber die Frage stellen, ob das sein muss.

Landesschulrat: Schulen sollen selbst entscheiden

Tatsächlich muss laut Gesetz in jeder Klasse ein Kreuz hängen. Darauf bestehen werde man in Kärnten aber nicht, sagte Altersberger: „In den Klassen, in denen überwiegend Kinder mit christlichem Glauben unterrichtet werden, hat ein Kreuz zu hängen. Aber ich glaube, man sollte die Haltung und Wertevorstellungen nicht unbedingt an der Symbolik festmachen, ich denke, dort wo sie hängen, sind sie gut aufgehoben.“

Und dort wo sie nicht hängen, werde der Landesschulrat auch nicht darauf bestehen, sagte Altersberger. Er trete dafür ein, dass die Schulen die Frage, ob in den Klassen oder im Schulhaus ein Kreuz aufgehängt wird oder nicht, autonom entscheiden können.